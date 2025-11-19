Berdychova zdrcující kritika Davis Cupu: Nejsem fanoušek téhle akce, lidi nepřijdou
PŘÍMO Z BOLONI | V jeho éře byl Davis Cup galejemi na tři vítězné sety, kdy jste museli dřít před hordou svých fanoušků nebo v nepřejícném argentinském či srbském kotli. Přinášelo to okamžiky, při nichž jdete na krev a na něž do smrti nezapomenete. I proto současný model závěrečného play off v jednom městě, kde má jen jeden z osmi týmů domácí podporu, dvojnásobného šampiona soutěže a českého kapitána Tomáše Berdycha (40) dráždí. A podrobil ho zdrcující kritice.
Jeho největší esa – Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš Macháč – končila sezonu zbitá v prvních kolech turnajů a sčítala zdravotní problémy. Po pár týdnech odpočinku ale dorazila velká trojka do Boloni čerstvá a do světa vysílá samé pozitivní vzkazy. „Kluci jsou zatím bez problémů a hrají dobře, což je příjemný překvapení,“ konstatoval potěšený kapitán Tomáš Berdych, jenž ve čtvrtek od 10.00 vyrukuje s tím nejlepším, čím český mužský tenis disponuje, do čtvrtfinále na oslabené Španěly.
Po odstoupení zraněného Alcaraze přišlo vyvrcholení Davis Cupu o největší hvězdu. Škoda pro turnaj, štěstí pro Česko. Jaký pocit ve vás převládá?
„Určitě spokojenost, protože na rovinu řeknu, že nejsem fanoušek téhle akce. Její formát jde ruku v ruce s tím, že přicházejí omluvenky. Kdyby vypadal jinak, myslím, že i Alcaraz by se na to mohl dívat odlišně.“
Čím vás současný systém dráždí?
„Všichni víme, jak unikátní Davis Cup byl. Měl své kouzlo, dával hráčům a tenisu celkově něco, co jste během sezony nemohli zažít. Jenže teď to hodili do podoby, že tahle soutěž působí jako kterýkoliv jiný turnaj. Unikátnost, kterou si Davis Cup sto let budoval, se vytratila. Budeme hrát čtvrtfinále v Itálii proti Španělsku a myslím, že moc lidí nepřijde. A absolutně se tomu nedivím, protože fanoušci to mají extrémně složité. Když vyrazí do takové dálky na zápas, chtějí jet na pár dní. Jenže tady může být za dvě hodiny hotovo, můžou se obrátit a jet domů. Týmová soutěž se v tenise musí hrát minimálně na dva dny.“
Při Turnaji mistrů padaly od světových es jako Alcaraz a Sinner návrhy, aby se hrál Davis Cup jednou za dva roky. Co vy na to?
„Hurá, že jo! Když zaváděli tenhle šílený formát, nás všech hráčů se ptali, co by se nám líbilo a jaké změny bychom si představovali. A nemůžu se dopočítat těch, co hlasovali pro tenhle formát. Já sám hned říkal, ať se hraje jednou za dva roky. Tvrdil jsem to jako hráč a tvrdím to i teď jako kapitán. Je vidět, že si to myslí i spousta dalších a paradoxně i kluci, kteří starý Davis Cup nezažili, takže na tom asi něco bude. Bohužel rozhoduje ale někdo jiný a doufám, že si hodně rychle uvědomí, že by to mohlo být lepší.“
Nenominování Davidoviche? Správné rozhodnutí
Turnajový formát s sebou přináší i absurdní start českého čtvrtfinále proti Španělsku už v deset hodin dopoledne, což je nepřívětivé hlavně kvůli fanouškům, kteří ho chtějí u televize sledovat.
„Další detail do skládačky. Všichni si pamatujeme, jak jsme za naší éry s Radkem (Štěpánkem) řešili časy, kdy máme v pátek začínat domácí zápasy, aby mohlo přijít co nejvíc lidí. Teď začínáme v deset, což lidi vůbec nemůžou chápat, proč se to děje! A v půl jedné už taky může být hotovo… Ale dobrý, nemá cenu si stěžovat.“
Naopak se díky absencím hvězd otevírá velká šance pro vaši partu. Vždyť v týmu máte dva ze tří žebříčkově nejvýš postavených hráčů, kteří do Boloni dorazili. Jak to vnímáte?
„Najednou jsme se dostali do úplně jiné situace. Letos máme odškrtnuté všechno, co je k úspěchu potřeba. Kluci porazili v Americe extrémně silný tým, vědí, jak takové zápasy zvládat. A troufnu si říct, že teď jsou v maximální pohodě, kterou se teď pokusí prodat a já jim v tom co nejvíc pomoct. Všechno je otevřený, nebál bych se toho. Pokud chce člověk dokázat velký výsledek, musí o něm přemýšlet, musí ho mít v hlavě. Takže určitě není před čím se schovávat.“
Jako už kolikrát za vaší DC kariéry pomáhají i zvláštní kroky kapitánů soupeře. Co říkáte na fakt, že David Ferrer nenominoval do španělského výběru světovou čtrnáctku Alejandra Davidoviche, jenž tým letos už dvakrát nechal ve štychu?
„Podle toho, co jsem četl, to bylo od Davida správné rozhodnutí. Ale jen do toho momentu, než se Alcaraz odhlásil.“
S čímž ale musel počítat, když hrál Alcaraz jen týden před Davis Cupem Turnaj mistrů.
„Což je přesně ono! Každý hráč dělá za kariéru hodně rázná rozhodnutí. Dneska už je David ale v jiný pozici. Jako kapitán už na věci musíte nahlížet jinak a tohle je pro něj malá lekce, jak to nedělat.“
Jak máte proskakovanou španělskou jedničku Jaumeho Munara?
„Viděl jsem ho hrát semifinále v Basileji. Je to snaživý kluk, který nedá nic zadarmo a za každé situace nechá na kurtu duši. Ale zdejší rychlejší povrch by měl nahrávat spíš nám.“
S potenciální španělskou dvojkou, Pable Carreňem, jste ještě sám hrával.
„To je fakt, pamatuji si ho.“
Španělský kapitán David Ferrer byl vaším vrstevníkem. Jak na něj vzpomínáte z hráčské kariéry?
„Skvěle. Musím říct, že David byl jedním z mých oblíbenců. Kdykoliv jsme přijeli na společný turnaj, jeden druhého jsme vyhledávali i na tréninky. I když je o trochu starší, naše cesty byly docela dost podobné. Známe se fakt hrozně dlouho a je docela příjemné, že teď pojedeme další vzájemné zápasy. I když už jen tak, že my budeme sedět a běhat budou kluci.“
NOMINACE TÝMŮ NA FINAL 8 DAVIS CUPU
ČESKO
Hráč
Věk
Na žebříčku
Bilance v DC
Jiří Lehečka
24
17.
11:11
Jakub Menšík
20
19.
7:6
Tomáš Macháč
25
32.
11:10
Vít Kopřiva
28
102.
1:1
Adam Pavlásek
31
53.
8:6
ŠPANĚLSKO
Hráč
Věk
Na žebříčku
Bilance v DC
Jaime Munar
28
36.
2:2
Pablo Carreňo
34
89.
7:9
Pedro Martínéz
28
95.
7:3
Marcel Granollers
39
6.
13:13