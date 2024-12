Kapitáne, tu máš gól! Pastrňák jako elitní nahrávač šéfuje nápravě

Tu máš, kapitáne! A teď už je to na tobě.

V tomhle stylu poslal Pastrňák puk dlouholetému parťákovi Marchandovi, jenž ho potom uklidil k tyčce. Český brankář Petr Mrázek neměl šanci se přesunout. Sedminásobný držitel Zlaté hokejky přihrál kapitánovi přes celé pásmo a i televizní komentátoři to uznale nahlas ocenili.

I Marchand moc dobře věděl, kdo má na gólu největší zásluhu, takže na Pastu pokýval hlavou a ukázal mu prstem. I tímto gestem mu poděkoval. „Musíme se pomalu škrábat v tabulce nahoru. Každý bod se počítá. Musíme v tom pokračovat,“ věří Marchand, že Bruins i nadále potvrdí vzestupný trend.

Sedminásobný vítěz Zlaté hokejky byl vzápětí také u dalšího gólu. Nejdřív sám vystřelil, ale Mrázek, spoluhráč ze zlaté Prahy, zareagoval. K odraženému puku se pak dostal znovu Marchand a pohotovým bekhendem zvýšil na 3:1 pro hosty.

Ve 28 zápasech nasbíral 26 bodů

„V této fázi sezony, navíc s náročným cestováním a programem, jsme spokojení, že jsme vyhráli,“ dodal týmový kapitán. Bruins totiž hráli dvakrát ve dvou dnech, předtím si poradili s Detroitem (3:2 po prodloužení).

Také Pastrňák zvyšuje obrátky. Ve 28 zápasech posbíral 26 bodů (9+17). V posledních deseti utkáních sice má jenom jeden gól, ale zato osm přihrávek. I v tom je jeho síla. Když ví, že mu střelecky není zrovna dáno, o to víc se zaměřuje na to, aby spoluhráče zásoboval nápaditými pasy.

Přesně jako proti Blackhawks. Na konci listopadu, proti New York Islanders, si připsal dokonce tři přihrávky.

„Zbytečné plašení,“ narážel v nedávném rozhovoru pro iSport.cz jeho kamarád Jakub Voráček. „Pasta má skoro bod na zápas a tady se o něm píše pomalu jako o hráči, který by měl být vyplacený ze smlouvy. Nepřijde mi to adekvátní vzhledem k tomu, co se doopravdy děje.“

Zastával se ho s tím, že je náročné podávat maximální výkony, pokud mu nehraje centr. Narážel tím na zvadlého Eliase Lindholma, jenž to měl rozbalit ve stylu Krejčího nebo Bergerona. Ale sám sebekriticky uznal, že je to zatím velká bída.

Pastrňák se tedy vrátil k Zachovi a Bruins rozkvetli. „Po malých krocích se snažíme jako trenérský štáb pomáhat mužstvu, aby se každý den zlepšovalo,“ reaguje kouč Joe Sacco, kolem jehož nástupu byla spousta emocí.

Nahradil totiž Jima Montgomeryho, po němž okamžitě zpátky čapnul Dallas, a povzdech fanoušků byl slyšet: „Vyhodili jsme dalšího skvělého trenéra! Nemělo by se spíš pakovat vedení?“

Jenže Bruins z osmi zápasů pod někdejším dlouholetým asistentem jich vyhráli šest a zvedají se.

„Mluvili jsme se o tom, že se chceme vrátit k naší identitě. Je to celý proces. Vím, že je to klišé, ale opravdu to tak je. Každý den se soustředíme na malé věci, které můžeme ovlivnit,“ popisuje Sacco, který deset let pracoval u Bruins jako asistent.

Teď řídí nápravu po zpackaném úvodu. Veledůležitým prvkem je hlavně Pastrňák. Po slabším startu už nabírá sílu.

„Bohužel, po mistrovství světa nemohl trénovat, jak by potřeboval a chtěl. Kvůli tomu má začátek složitější. Znám to sám na sobě. Pokud jsem netrénoval, jak jsem měl a nemusel být ani zraněný, vstup do sezony pro mě býval náročnější. Ale časem do toho zase naskočíte,“ správně predikoval pro iSport Voráček, třetí nejproduktivnější Čech v historii NHL.

S Pastrňákem se opět musí počítat. Stejně jako s celým Bostonem.