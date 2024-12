Trouba pro Kačery. Kapitán Rangers do Anaheimu, co to znamená pro Gudase?

Už během pátku před zápasem proti Pittsburghu oznámili New York Rangers, že Jacob Trouba nebude v sestavě. To ještě víc podnítilo dohady, že jeho dny na Manhattanu jsou sečteny. O výměně 30letého obránce se mluvilo delší dobu. Klub ho nakonec vyměnil do Anaheimu za finského beka Urha Vaakanainena a volbu ve čtvrtém kole příštího draftu. V Ducks se potká i s českým brankářem Lukášem Dostálem a Radkem Gudasem, který je kapitánem mužstva.

Trouba byl kapitánem Rangers. Týmu se přestalo dařit, do pátečního vítězství nad Pittsburghem 4:2 vyhráli jediné z předchozích sedmi utkání. „Padlo rozhodnutí vydat se jiným směrem,“ naznačil jejich kouč Peter Laviolette ještě před oznámením trejdu. „Nehrajeme dobře. Pokud nepřichází úspěch, který chcete, musejí se udělat nějaké změny. Nemá to znamenat žádný vzkaz pro zbytek týmu. Ale všichni hráči vědí, v jaké situaci se Rangers nacházejí,“ připomněl trenér, jenž vede Blueshirts druhou sezonu.

V minulém ročníku Rangers získali Presidents' Trophy za vítězství v základní části. V nové sezoně to taková sláva není, po zápase s Pittsburghem byli sedmí ve Východní konferenci. Troubovi vyprší po příští sezoně sedmiletý kontrakt na 56 milionů dolarů. Do platového stropu se mu počítá 8 milionů (190 milionů korun) ročně. Zbytek kontraktu převzal v plné výši Anaheim.

O tom, že Trouba změní stáj, se mluvilo několik týdnů. Rodák z Rochesteru v americkém Michiganu v Rangers působil šestou sezonu. Na Manhattan přišel v červenci 2019 jako volný hráč z Winnipegu. Ve smlouvě měl klauzuli, že nesmí být pět let vyměněn. Navržena byla časově tak, aby Troubova žena Kelly Tyson-Trouba dokončila tříletou rezidenturu v newyorské nemocnici.

V lednu se jim narodilo první dítě. Zdá se, že Troubovy výkony na ledě ovlivnilo letní období, kdy se rozhodoval mezi rodinou a další kariérou. Kapitán, který v prosinci 2022 otočil celou sezonu, nedával Rangers v prosinci 2024 to, co potřebovali. Za 24 zápasů nasbíral šest asistencí, k tomu 22 trestných minut a byl minus tři.

V klubu mu nabídli dvě možnosti: Buď ho zařadí na waivers listinu nechráněných hráčů, nebo ho vymění. „Tohle opravdu hrozilo. Trejd, nebo mě posadí. Dospělo to do stavu, kdy jsem přijal Anaheim. „Bylo to jedno z míst, o které jsme se s manželkou zajímali. Tým má v příštích letech velkou šanci. Je to trochu podobná situace, jako když jsem přišel do New Yorku a byli tam opravdu dobří mladí hráči, připravení udělat další krok. Pokud mohu nějak přispět, je to můj cíl,“ řekl Trouba.

Z Rangers se zná s útočníky Frankem Vatranem a Ryanem Stromem. Anaheim za něj obětoval 25letého Vaakanainena, někdejší první kolo draftu, který vytvořil solidní defenzivní tandem s Radko Gudasem, ale v této sezoně se trochu ztrácel v zástupu leváků v obraně. Trouba je pravák. Taky má pověst hráče, který umí rozdávat hity, někdy i velmi sporné. Dvakrát ho liga suspendovala, čtyřikrát dostal pokutu. Bývá považován hráče, jehož zbytek ligy nejvíc nenávidí.

Ve dvojici s českým řezníkem Gudasem můžou vytvořit velmi obávanou dvojici. Trouba zároveň už dokázal nasbírat 50 bodů za sezonu, v Rangers měl před třemi lety maximum 39. Dvakrát jim pomohl do finále konference. Po minulé sezoně vyhrál Mark Messier Leadership Award za vůdčí schopnosti.

„Pro naši obranu bude velkým přínosem. Je opravdu dobrý na oslabení, velmi se podceňují jeho ofenzivní schopnosti. Celkově dodává našemu týmu mnohem víc tvrdosti a fyzicky náročného způsobu hry. Jacob je velmi respektovaný hráč, jehož charakter a vůdčí vlastnosti na ledě i mimo něj nemají obdoby. Věříme, že má před sebou ještě mnoho sezon, a doufáme, že se stane významnou součástí našich budoucích úspěchů. Na ledě bojuje každé střídání, jde příkladem a každý večer je jeho přítomnost na modré čáře znát,“ uvedl generální manažer Pat Verbeek.