NHL ONLINE: Chytil hostí Krakena. Palát proti Ivanovi. V akci i Vejmelka

Konec dalšího týdne nabízí sedm zápasů NHL i s českými hokejisty v akci. Filip Chytil v dresu New York Rangers startuje do domácího duelu se Seattlem. New Jersey Devils s Ondřejem Palátem v sestavě nastupují proti Coloradu, za které hraje Ivan Ivan. V brance Utahu by se mohl opět představit gólman Karel Vejmelka poté, co o víkendu vychytal výhru nad Buffalem. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.