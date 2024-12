Nezlomný Wilson. Po ráně pukem mu děsivě otekla tvář, i tak řídil obrat

Pokud potřebujete další důkaz, že v NHL hrají opravdoví drsňáci, podívejte se na Toma Wilsona. Útočník Washingtonu v první třetině zápasu s Montrealem nešťastně schytal tvrdou ránu pukem od spoluhráče Jakoba Chychruna. Zatímco si všichni přihlížející říkali, že po tak ošklivém zásahu už nenastoupí, hokejový tvrďák se za několik minut vrátil a i přes čím dál víc otékající tvář rozhodl dvěma góly o skvělém obratu a výhře 4:2. „Táta mi vždycky říkal: ´Když jsi dobrý hráč, tak hraj.´ Šel jsem do šatny a nechal se prohlédnout. Cítil jsem se dobře na to, abych hrál,“ okomentoval oteklý hrdina Capitals svůj comeback.

K nešťastnému incidentu došlo během 12. minuty, kdy hokejisté Washingtonu prohrávali na hřišti Canadiens 0:1. Capitals se hnali za rychlým vyrovnáním a do slibné šance se dostal zadák Jakob Chychrun. Využil zmatku, který se děl před domácím gólmanem Samem Montembeaultem, a na branku Montrealu vyslal dělovou ránu. Obráncův projektil však nerozvlnil síť, ale pořádně tvrdě orazítkoval tvář Toma Wilsona.

Třicetiletý Kanaďan se v pokleku okamžitě chytil za čelist a v očividných bolestech dojel ke střídačce Caps, odkud shrbený následně rychle zamířil na druhou stranu hřiště v Bell Centre směrem k šatnám. „Upřímně, když mě to zasáhlo, měl jsem pocit, jakoby mi trošku odpadávala strana obličeje,“ popisoval Wilson bolestivé chvíle těsně po zásahu.

Situace pro Capitals nevypadala dobře. Zhruba čtyři minuty poté, co Wilson zamířil do kabiny, navíc inkasovali ještě jeden gól. Větší obavy však měli o jednoho z klíčových hráčů sestavy. „Abych byl upřímný, nemyslel jsem si, že se vrátí. Až už to schytaly zuby nebo čelist, bál jsem se, že to bude něco dlouhodobého,“ přiznal trenér Washingtonu Spencer Carbery.

K překvapení však se ale Wilson vrátil ještě před koncem úvodní dvacetiminutovky. „Kdybych to byl já, nevím jistě, zda bych se ještě vrátil do zápasu,“ prozradil brankář Logan Thompson. Spoluhráče, trenéry i všechny diváky nepochybně musela šokovat útočníkova tvář, jejíž levou část měl minimálně jednou tak větší. A ve zbytku utkání se ještě zvětšovala.

Někteří fanoušci si při pohledu na zlého muže Capitals bezpochyby vzpomněli, když Sidney Crosby před téměř deseti nastoupil rovněž s oteklým obličejem. Až po odehraném utkání se ale přišlo na to, že kapitán Pittsburghu má příušnice, které tehdy řádily mezi hráči napříč NHL.

Drsňáka z Washingtonu ale otok ani bolest neodradily. Na lavičce i na ledě nepůsobil, že by byl zraněním nějak omezen. „Nevypadalo to tak žhavě,“ vracel se Wilson po zápase. „Říkal jsem si: ´Krvácím? Jsem pořezaný? Co se vlastně děje? Pak jsem si prostě sednul v kabině a udělali jsme několik testů. Cítil jsem se dost dobře na to, abych se vrátil.“

I comeback vítěze Stanley Cupu z roku 2018 mohl Capitals nakopnout k tomu, aby se špatně vyvíjejícím zápasem ve zbývajícím čase ještě něco provedli. Už za 33 sekund od začátku druhé třetiny snížil Pierre-Luc Dubois, ale až třetí dvacetiminutovka se kompletně převrhla na stranu Washingtonu. Největším zásluhu na obřím zvratu neměl nikdo jiný než zasažený rodák z Toronta.

Wilson nejprve v čase 47:10 po velice šťastném odrazu dopravil do branky vyrovnávací gól, ze kterého měl obrovskou radost. Za více jak čtyři minuty, během kterých si pravidelně ledoval oteklou tvář na střídačce, se ovšem radoval znovu, a ještě víc. Po přihrávce od Duboise z mezikruží vymetl síťku v Montembeaultově brance ještě jednou. Uklidňující tečku za skvělým obratem přidal během přesilové hry ještě Dylan Strome. Hlavní pozornost ovšem patřila nezlomnému hrdinovi.

„Kdyby to byl někdo jiný, myslel bych si, že bude mimo celou noc. Věděl jsem, že se Tom vrátí, jen jsem si nemyslel, že to bude tak rychle. Ale jo, je to šílené. Vrátí se a má takový dopad na tým. Myslím si, že to je přesně to, co dělá. I když nedá gól, ohromně ovlivňuje tým každý zápas. Tom je pro nás nesmírně důležitý hráč,“ smekl Dubois před Wilsonem.

S respektem ke spoluhráči nešetřil ani Strome. „Vrátil se na lavičku a vypadal trochu větší, než je obvyklé. Ale ten chlap je bojovník. K tomu není potřeba říkat víc,“ měl jasno autor čtvrté trefy Capitals. Washington se i s velkou zásluhou Wilsona vrací z kanadského tripu se dvěma výhrami, díky kterým jsou stále v čele Východní konference.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:09. Newhook, 16:01. Caufield Hosté: 20:34. Dubois, 47:10. Wilson, 51:48. Wilson, 53:49. D. Strome Sestavy Domácí: Montembeault (Primeau) – Hutson, Matheson (A), Struble, Guhle, Xhekaj, Savard – Caufield, Suzuki (C), Newhook – Slafkovský, Dach, Laine – Josh Anderson, Dvorak, Gallagher (A) – Heineman, J. Evans, Armia. Hosté: L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Sandin, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk – Protas, D. Strome, Wilson (A) – McMichael, Dubois, T. Raddysh – Lapierre, Eller, Mangiapane – Duhaime, Dowd (A), Mirošničenko. Rozhodčí Dunning, Kozari – Shewchyk, Kelly Stadion Bell Centre, Montreal Návštěva 21105 diváků