Ottawa vyhrála na ledě Caroliny, Nečase a spol. vynuloval Ullmark

Poprvé se Pinto prosadil v čase 24:04, kdy dostal přihrávku do mezikruží od Michaela Amadia a prostřelil gólmana Hurricanes Pjotra Kočetkova mezi betony. Druhou trefu přidal v závěru, v poslední minutě výhru pojistil střelou do prázdné branky. O necelých pět minut dříve poslal hosty z Ottawy do dvoubrankového vedení americký obránce Nick Jensen, stejně jako Pinto pokořil Kočetkova střelou mezi nohy.

Nečas odehrál necelých 21 minut a třikrát na Ullmarka vystřelil, zároveň byl na ledě při všech obdržených gólech. Hráči Hurricanes měli 32 pokusů, ale neprosadili se poprvé od 13. března. Tehdy fanoušci Caroliny čekali v Lenovo centru marně na gól proti NY Rangers. Carolina je pátá ve Východní konferenci, Ottawa si polepšila na jedenáctou příčku.

Ullmark uhájil čisté konto podruhé v sezoně a podesáté v kariéře, stal se tak sedmým gólmanem ze Švédska v historii NHL, který má minimálně deset nul. V tomto ročníku vychytal výhru podeváté.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 24:04. Pinto, 54:45. Jensen, 59:13. Pinto Sestavy Domácí: Kočetkov (Tokarski) – Burns, Slavin (A), Chatfield, Orlov, S. Walker, Gostisbehere – Roslovic, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Nečas, Kotkaniemi, Robinson – Jarvis, Staal (C), Martinook – Blake, Jost, W. Carrier. Hosté: Ullmark (A. Forsberg) – Jensen, Chabot (A), Hamonic, Sanderson, Bernard-Docker, Kleven – Batherson, Norris, B. Tkachuk (C) – Gaudette, Stützle, Giroux (A) – Amadio, Pinto, Cousins – Greig, Ostapchuk, Gregor. Rozhodčí South, Luxmore – Gawryletz, Murray Stadion Lenovo Center, Raleigh Návštěva 18 700 diváků