NHL ONLINE: Nečas hraje u Chytila, Dostál vs. Vejmelka. V akci i Vrána

Národní hokejová liga nabízí na konci týdne šest zápasů i s českými hokejisty. Už v neděli od 18.30 nastupují New York Rangers s Filipem Chytilem do zápasu proti Carolině, za kterou hraje Martin Nečas. Tomáš Nosek v dresu Floridy startuje na ledě rivala z Tampy Bay. Mělo by dojít na duel krajanů v brance mezi Lukášem Dostálem (Anaheim) a Karlem Vejmelkou (Utah). Washington i s Jakubem Vránou se představuje proti Los Angeles. V noci jde do akce také Ivan Ivan v barvách Colorada. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.