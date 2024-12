NHL ONLINE: Vánoční nadílka, hraje Boston i Carolina. Devils porazili Rangers

Hned 13 zápasů nabízí NHL den před Štědrým dnem. Dva z nich začínají už před půlnocí. Ve 20 hodin odstartoval duel Toronto - Winnipeg. New Jersey porazilo New York Rangers vysoko 5:0 a posunulo se do čela Východní konference. Další zápasy se hrají po půlnoci, Boston s Davidem Pastrňákem vyzve Washington, Carolina s Martinem Nečasem se představí na ledě Nashvillu. ONLINE přenosy ze všech utkání můžete sledovat na webu iSport.cz.

Hokejisté New Jersey porazili New York Rangers 5:0 a před dalšími dnešními zápasy NHL se posunuli do čela Východní konference. Dvakrát skóroval Jack Hughes, jednu asistenci si připsal český útočník Ondřej Palát, který se v elitní zámořské lize blíží k hranici 500 kanadských bodů.

Zatímco Rangers prohráli pátý z posledních šesti zápasů, Devils mají opačnou bilanci. V páté minutě je poslal do vedení Hughes střelou k bližší tyči, v druhé třetině pak využil přesilovou hru Timo Meier. Po akci, která začala Palátovou přihrávkou od mantinelu, zamířil švýcarský útočník do odkryté branky. Pro letošního mistra světa Paláta to byl 14. bod v sezoně a celkově 491. v NHL.

Hughes se pak po přihrávce mladšího bratra Lukea prosadil ještě jednou a na kontě má 15 gólů v ročníku. O branku lepší je autor čtvrtého gólu Stefan Noesen, skóre pak završil další využitou přesilovkou Dawson Mercer.

Švédský brankář Jacob Markström, který potřetí v sezoně udržel čisté konto, čelil pouze 12 střelám hostů. Filip Chytil na něj vyslal dvě. Devils vedou konferenci o bod před Washingtonem, který odehrál o čtyři zápasy méně.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:29. J. Hughes, 24:41. Meier, 31:13. J. Hughes, 48:00. Noesen, 52:35. Mercer Hosté: Sestavy Domácí: Markström (Allen) – Dillon, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Pesce – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Meier, Hischier (C), Noesen – Cotter, Haula, Mercer – Tatar, Dowling, Bastian. Hosté: Quick (Šesťorkin) – R. Lindgren, Fox (A), Z. Jones, Schneider, Vaakanainen, Borgen – Panarin (A), Trocheck, Lafrenière – R. Smith, Zibanejad, Berard – Cuylle, Chytil, Brodzinski – Edström, Carrick, Vesey. Rozhodčí Rooney, MacDougall – Brisebois, Kelly Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 16514 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:25. Tavares, 53:42. Tavares Hosté: 16:04. Connor, 21:16. Connor, 43:27. Scheifele, 51:57. Scheifele, 59:39. Scheifele Sestavy Domácí: Woll (Hildeby) – Rielly, Timmins, Ekman-Larsson, C. Tanev, Benoit, McCabe – Pacioretty, Tavares, W. Nylander – Knies, Kämpf, Marner – McMann, Domi, N. Robertson – Lorentz, Dewar, Holmberg. Hosté: Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey, H. Fleury, Heinola, C. Miller, Connor – Scheifele, Vilardi, Ehlers – Naměstnikov, Perfetti, Niederreiter – Lowry, Appleton, M. Barron – D. Gustafsson, Iafallo, Pionk. Rozhodčí Stadion Scotiabank Arena, Toronto

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Greaves (Tarasov) – Werenski, Fabbro, Mateychuk, Provorov, Christiansen, J. Johnson – Voronkov, Monahan, Marčenko – J. van Riemsdyk, Fantilli, Aston-Reese – K. Johnson, Sillinger, Olivier – Pyyhtiä, Kuraly, Labanc. Hosté: Montembeault (Primeau) – Hutson, Matheson, Guhle, A. Carrier – Xhekaj, Savard, Caufield – Suzuki, Slafkovský, Newhook – Dach, Laine, Josh Anderson – Dvorak, Gallagher, Heineman – J. Evans, Armia. Rozhodčí Stadion Nationwide Arena, Columbus

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Saros (Annunen) – Josi, Lauzon, Skjei, L. Schenn, Wilsby – Marchessault, Stamkos, F. Forsberg – Nyquist, O'Reilly, L'Heureux – Evangelista, Novak, Jankowski – Sissons, McCarron, Cole Smith. Hosté: Tokarski (Kočetkov) – Burns, Slavin, Chatfield, Orlov, S. Walker, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho, Robinson – Nečas, Kotkaniemi, Svečnikov – W. Carrier, Staal, Martinook – Blake, Jost, Roslovic. Rozhodčí Stadion Bridgestone Arena, Nashville

