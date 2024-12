Jednička mezi brankáři: pan klidný a vyrovnaný. Hellebuyck má další cenu

V brance z něj vyzařuje klid, jistota a vyrovnanost. Neudělá jediný zbytečný pohyb, když to není nutné. Dokonale přemýšlí a čte hru. To je Connor Hellebuyck, v současné době nejlepší brankář na světě. V červnu dosáhl podruhé v kariéře na Vezinovu trofej a teď se dočkal i ceny Unmasked Goalie of the Year 2024, v níž NHL oceňuje nejen individuální dokonalost, ale zohledňuje i témata, která za posledních 12 měsíců dominovala v gólmanské branži.