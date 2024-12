Příběh Ludviga: útěk z komunismu do džungle NHL. Ten džíp chci!

V kapse měl pár drobných, ale šel do toho. Do toho, na co myslely mraky lidí v tehdejším Československu, ovšem nenašli odvahu. Hokejista Jan Ludvig, v roce 1979 mistr Evropy v kategorii do 18 let, se rozhodl emigrovat. Netušil, kudy, kam přesně a za kým. Ale chtěl ven. V podcastu Zimák si můžete poslechnout ve zkratce jeho neuvěřitelný příběh plný kuráže. Díky ní se dostal do světa, kde zapustil kořeny, zahrál si NHL ve více než třech stovkách utkání. Dnes je jedním z trenérů extraligových Pardubic. S jediným posláním: vyhrát Dynamu titul.