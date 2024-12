Detroit řízl do kouče. Lalonde se smířil s koncem. Nástupce? Známá tvář

Současný generální manažer Steve Yzerman byl ještě kapitánem a největší hvězdou Detroitu, když kouče Harryho Neala nahradil po 35 utkáních sezony 1985/86 bývalý skvělý obránce Brad Park. Derek Lalonde vydržel na střídačce o zápas míň. Z 34 střetnutí pod jeho vedením Wings vyhráli jen třináct. Tým měl na povel třetí sezonu.

Už před sezonou „Stevie Y“ mluvil o tom, že by rád viděl posun proti minulému ročníku, kdy se Red Wings rvali do posledního zápasu základní části o postup do play off. Místo toho však tentokrát vypadali, jako by se vrátili na začátek. Občas vykazovali známky konkurenceschopnosti, ale až příliš často působili nevyzrále, bez energie a jasného směru.

Za měsíc od listopadového Dne díkůvzdání se Detroitu podařilo jen jednou vyhrát dva zápasy po sobě. Z posledních deseti před vánoční pauzou sedm ztratil. Jen dva body ho během ní dělily od posledního místa ve Východní konferenci. GM Yzerman není náchylný k unáhleným rozhodnutím a sám ví, kde mají Red Wings problém. Soupiska je hodně jeho dílo. Letní plán získat Stevena Stamkose nevyšel. V Nashvillu s 15 body a bilancí minus 13 po 30 zápasech zůstává hodně za očekáváním. Ale i Detroit má dlouhý seznam tahů, co se nepovedly.

Vladimir Tarasenko dal zatím jen čtyři góly, což za 4,75 milionů dolarů (asi 115 milionů korun) ročně není návratnost, jakou v městě aut předpokládali. Obránce Erik Gustafsson za třetinu sezony sedmkrát zůstal na tribuně jako zdravý náhradník. Za očekáváním zůstává většina stálic s vysokými kontrakty, včetně Patrika Kanea.

Jenže když se týmu nedaří, trenér je obvykle první na ráně. „Patří to k naší profesi. Taková je realita. Vážně se tím netrápím. Člověk na tyhle věci úplně nemyslí. Zkrátka se dějí,“ pronesl Lalonde ještě před přestávkou. V její poslední den ho vyhodili.

Za kalendářní rok 2024 došlo v NHL k 15 trenérským změnám. Lalonde se stal čtvrtým propuštěným koučem v aktuální sezoně. Jako první se balil Jim Montgomery v Bostonu, následoval Drew Bannister v St. Louis a Luke Richardson v Chicagu. Lalondova pozice byla zranitelná delší dobu. Fanoušci se možná divili, proč se v Detroitu odhodlávali k radikálnímu řezu tak dlouho. Majitelé možná váhali, zároveň McLellanovi dobíhal poslední rok smlouvy s Los Angeles Kings, které vedl do letošního února. Red Wings se museli dohodnout na finančním vyrovnání.

Jakmile však bossové zmáčkli knoflík, řízli do toho pořádně. V McLellanovi získali známou a úspěšnou tvář. V Detroitu odstartoval trenérskou kariéru v NHL. Během působení v roli Babcockova asistenta měl na starost přesilovky a útočníky, mezi nimiž čněli Henrik Zetterberg a Pavel Dacjuk. Za 14 úplných sezon v roli hlavního kouče dovedl týmy devětkrát do play off.

Se San Jose Sharks získal President Trophy za vítězství v základní části a dvakrát se probojoval do finále konference. Na mistrovství světa 2015 neprohrál McLellan s Kanadou na cestě za zlatem ani jeden z deseti zápasů. Vedl ještě Edmonton, z poslední štace v LA Kings si přibral i pobočníka Trenta Yawneyho, který v Detroitu nahradí odvolaného asistenta Boba Boughnera.

McLellan vede hráče k odpovědnosti, ale zároveň se k nim chová vstřícně. Brankář Cam Talbot ho zná už z Edmontonu. „Skvělý kouč, pod kterým jsem hrál rád. Todd je detailista. Komunikuje a ví, kdy zatlačit, kdy se stáhnout. V tomhle je opravdu dobrý,“ řekl. McLellan v NHL koučoval 1144 zápasů základní části a 88 v play off. V Detroitu převzal tým, který zoufale potřebuje najít cestu k nápravě. Už v noci ho čekal první zápas doma proti Torontu.