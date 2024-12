Dobešův debut snů v NHL! Musí být šťastný, gratuluje Vokoun z Floridy

Klobouky dolů, ruce nahoru, tohle je start snů! Jakub Dobeš se prvně v kariéře postavil do branky v NHL a prožil famózní debut. V duelu s úřadujícími šampiony s Florida Panthers dovedl svůj Montreal k venkovní výhře 4:0. Třiadvacetiletý rodák z Ostravy se stal první hvězdou zápasu a vyřídil si počin, jaký se nikdy předtím nepovedl žádnému jinému českému brankáři, v celé historii NHL dokázalo nepustit gól jen 25 brankářů. Web iSport.cz se spojil s Tomášem Vokounem, jenž na Floridě žije a jenž shodou okolností v nejlepší lize také debutoval v dresu Canadiens. „Dobeš? To zní česky…“ dal s úsměvem najevo bývalý vynikající gólman (700 startů v NHL) a dvojnásobný mistr světa, že ostravského rodáka doposud neznal.

Další Čech na scéně a hned u vás na Floridě si obstaral poslední vánoční dárek. Zato prvotřídní. Co tomu říkáte?

„Určitě musí být šťastný, to bezesporu. Před pár dny ho povolali z farmy, šel hned do zápasu a splnil si sen. Florida podruhé za sebou nevstřelila gól, ale pořád je to po ofenzivní stránce hodně nebezpečné mužstvo, čemuž odpovídá i 33 střel na Dobeše. Podal skvělý výkon a byl logicky vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.“

Počínal si naprosto suverénně, v brance i díky svým 193 centimetrům krásně zavíral volné prostory, umí být i rychle na zemi.

„Já se musím přiznat, že do téhle doby jsem o něm prakticky nevěděl. Říkám si: Dobeš, to zní česky… (usmívá se) Otevřel jsem si jeho jméno na NHL.com, ale když jsem klikl, napsalo mi to: Sorry, something went wrong (něco se pokazilo). Vypadá to, že ještě nemají ani jeho hlavičku. Každopádně to vypadá, že má pěkně našlápnuto. Skvělá premiéra. Každý gólman by si přál, aby se mu první zápas takhle povedl.“

Že toho o Dobešovi moc nevíte, to je úplně v pořádku. V šestnácti letech odešel do USA, pro mraky českých fanoušků je to neznámé jméno…

„Je fajn, že se našim hráčům v NHL daří, zejména gólmanům. Lukáše Dostála sleduju pořád, Petru Mrázkovi to šlo výborně, než se zranil. Oba to mají složitější, protože jejich týmy se nacházejí v přestavbě. Lukáš má výhodu v tom, že Anaheim přestavbu spíš dokončuje a jemu tahle situace vyhovuje určitě víc než kolegovi Gibsonovi. Což je výborný brankář, ale poslední tři, čtyři roky chytá v týmu, který sice patří do NHL a k tomu vydělává krásné peníze, ovšem v podstatě to jsou pro něj promarněné nejlepší roky. Protože ví, že týmový úspěch se v blízké době těžko dostaví.“

Mimochodem, vybavíte si svůj debut v NHL za Canadiens? Pravda, je tomu skoro třicet let. Spíš chci říci, že není ani trochu snadné oblékat přes hlavu dres ikonického Montrealu…

„Není to snadné, určitě ne. Na druhou stranu, dnešní doba je už trochu jiná v tom, že Evropanů je v NHL mnohem víc než tenkrát. Ale Montreal je tradiční tým s obrovskou historií, a aby se evropský gólman – Nekanaďan – dostal do jeho brány, to je velká věc. Tohle je pro Kubu Dobeše krásný začátek, ovšem zároveň je to běh na dlouhou trať, žádný sprint. Ale rozhodně i dobrý krok kupředu zejména po stránce sebevědomí. Dokázal si, že na NHL určitě má. A teď uvidíme, jak to půjde dál.“

Je pro něj po mentální stránce snazší zažít si start za Canadiens venku a ne doma, kde jsou hodně nároční diváci?

„My samozřejmě nevíme veškeré okolnosti kolem jeho prvního startu, a že to vyšlo zrovna na venkovní zápas na Floridě. Ono to však není nikde snadné. Každopádně to vyšlo skvěle, zasloužená nula.“

Je otázkou, jak Dobeš často bude dál nasazován, nicméně pokud už se v sestavě Montrealu objeví, určitě si dosyta zachytá…

„Nesleduju to detailně, ale přijde mi, že Montreal má sezonu nahoru dolů. Dostávají docela dost gólů, někdy jich i sami dost dají. Jsou nevyzpytatelní, vyhrají 8:2, pak dostanou devět branek. Takže to pro brankáře nebude jednoduché. Z Floridy znám Samuela Montembeaulta, u něj mě docela překvapilo, že byl vybraný do kanadského výběru pro Four Nations, byť chytá docela dobře. Četl jsem, že Canadiens měli během sezony v brance už pět gólmanů, takže šance dostat se do zápasů je docela veliká. Osobně ovšem předpokládám, že po vychytané nule Kuba Dobeš zase dostane další příležitost.“