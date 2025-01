300: Bitva pro Jiříčka! Sklízí chválu za debut v Minnesotě. Doufám, že...

Byl to vymodlený start, jemuž předcházelo mnoho bezesných nocí. David Jiříček po nepovedené anabázi u Blue Jackets potřeboval změnit kurz. Útočiště našel na konci listopadu v Minnesotě, která si od někdejší šestky vstupního draftu NHL hodně slibuje. Taky že při výměně neváhala obětovat čtyři výběry v příštích letech a ještě zadáka Daemona Hunta.

Část potenciálu nastínil Jiříček na farmě v Iowě, kde sebral za 11 zápasů dvě asistence. Nyní bronzový medailista z mistrovství světa zapsal první zářez v hlavním týmu, když ze sestavy vypadli zranění obránci Jonas Brodin a Brock Faber. Brána se otevřela. „V zelené vypadá fakt dobře,“ bavil se na sociálních sítích Jiříčkův zámořský zástupce Allan Walsh.

Wild se na domácí půdě proti Avalanche krutě nevedlo, nový člen mužstva přesto obstál, u fanoušků i odborníků sklidil respekt. Nezavinil žádný z šesti inkasovaných gólů, prokazoval odvahu směrem dopředu i neúprosnou fyzickou hru. Vyprodukoval čtyři střelecké pokusy, z nichž jeden našel cíl, navíc přidal tři hity.

„Jsem natěšený a poctěný příležitostí v této organizaci. Budu se snažit co nejvíc zapojit do ofenzivy, zároveň si chci ovšem plnit úkoly v obraně. Jenom doufám, že budu schopný pomoct týmu. Byla to těžká porážka, musíme se po ní rychle odrazit, lépe se připravit. Doufali jsme, že se ještě vrátíme ve třetí části, ale plán nevyšel,“ vylíčil Jiříček po šestnáctiminutové šichtě, kdy pobýval také ve druhé speciální formaci na přesilovou hru.

„Vypadal velmi solidně. Za 16 minut nebyl u obdrženého gólu, hrál druhou přesilovku. Jen když mu nabíjel Matt Boldy, byla z toho slabší střelba a protiútok Colorada,“ hodnotil premiéru rodáka ze západních Čech uznávaný reportér The Athletic se zaměřením na Minnesotu Michael Russo.

Jemu i Jiříčkovi musí být jasné, že jde o první vlaštovku, podle které těžko dělat závěry. Role majitele stříbra z šampionátu juniorů může být ve zbytku sezony po přestěhování spíše sporadická. V létě však vyprší kontrakty levákům z defenzivy Declanu Chisholmovi a Jonu Merrillovi. Hlavně druhý jmenovaný je v 32 letech braný jako bek za zenitem, který by měl brzy vyklidit scénu nastupujícím dravcům.

Na pravé „Jiříčkově“ straně je tlačenice přece jen výraznější, ale ani čtyřiatřicetiletý Zach Bogosian není při dvouleté smlouvě na 1,25 milionu dolarů neřešitelnou překážkou. Stačí, aby Čech prokázal konzistentnost výkonů, uplatnil fyzické parametry, zlepšil bruslení a vyhnul se přešlapům. Proti Coloradu ztratil čtyři puky, spolu s kolegou Ryanem Hartmanem nejvíc ze všech hráčů na hřišti.

„Konkurence je všude,“ řekl nedávno k situaci svého bratra mladší Adam Jiříček. „S Davidem jsme v kontaktu dennodenně. Trejd mu může prospět, upřímně jsem mu ho přál. Za určitý čas šanci dostane, navíc větší než jakou měl v Columbusu. Může naplno ukázat svůj potenciál.“

V utkání s Avs Jiříčkovy ztráty zelenobílé mužstvo tolik nebolely, zato jiné nebezpečné manévry stály tým obstojný výsledek. Největší komedii předvedl Chisholm před nakonec rozhodujícím zásahem Rosse Coltona na 2:0. Útočník Avs dostal kotouč přímo před prázdnou branku, jeho překvapený výraz hovořil za vše.

„Domnívám se, že jsme jim některé góly vyloženě darovali,“ zlobil se domácí trenér John Hynes. „Byli jsme v pozicích, ze kterých bychom určitě neměli inkasovat. Měli jsme se situacemi naložit daleko lépe. Neměli jsme tunu šancí, ale to ani soupeř, přestože dal šest gólů. Jako když vám není souzeno. Využili našich chyb.“