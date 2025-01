NHL ONLINE: Florida - Boston. Pastrňák má asistenci z přesilovky

Nabitý program NHL, který nabízí 15 zápasů, startuje už v 19.00 zápasem Bostonu s Floridou. David Pastrňák a Pavel Zacha budou chtít vrátit tým na vítěznou vlnu. Bruins prohráli šest utkání v řadě, Panthers je navíc vyřadili v posledních dvou ročnících play off. Útočník Ondřej Palát přivítá s New Jersey svůj bývalý tým Tampu Bay. Anaheim s kapitánem Radko Gudasem a brankářem Lukášem Dostálem vyrazí do Philadelphie,Tomáš Hertl přivítá New York Rangers. Střet hvězd svých generací Connora McDavida a Connora Bedarda ukáže souboj Edmontonu s Chicagem. ONLINE přenos ze všech zápasů sledujte na iSport.cz.