Předplatné

Plzeň opět protestuje proti výkonu sudích: Třetí vážné zranění hlavy v přítomnosti Roučka

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Válka v Liberci a strach o Višinského. Jak to vypadá s Ghalim?
Michal Hlavatý z Liberce a Matěj Valenta z Plzně bojují o míč
Radoslav Kováč během zápasu proti Plzni
Václav Jemelka musel být ošetřován
Obrana Plzně hasí šanci Slovanu
Kapitán Plzně Matěj Vydra bráněný Vojtěchem Stránským
Viktoriáni slaví gól Tomáše Ladry
15
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (13)

Vedení fotbalistů Plzně podalo oficiální protest proti řízení zápasu 7. kola Chance Ligy v Liberci (1:1). Podle Viktorie došlo v utkání ke dvěma situacím, ve kterých měl evidentně pochybit hlavní rozhodčí Karel Rouček i VAR. Západočeši upozornili už na třetí vážné zranění jejich hráče v oblasti hlavy, u kterých byl navíc přítomen výše zmíněný sudí. 

V Plzni se po remíze na severu Čech rozhodli po zranění Denise Višinského a Václava Jemelky, které nijak nereflektoval přítomný arbitr Karel Rouček, ani systém VAR.

Ke zranění Višinského došlo v čase 18:06 po střetu s hráčem Slovanu Azizem Kayondem. Zákrok do obličeje způsobil záložníkovi Viktorie vážné poranění v podobě otřesu mozku a zhmoždění obličejového skeletu, po čemž měl být chvíli dokonce v bezvědomí.

„Z našeho pohledu měl být tento zákrok vyhodnocen jako zjevný faul a za surovou hru potrestán červenou kartou vzhledem k pozdnímu příchodu, intenzitě kontaktu i ohrožení zdraví soupeře. K našemu údivu nebyl tento souboj posouzen jako faul ani na hřišti a nedošlo ani k intervenci VAR,“ uvedl plzeňský tiskový mluvčí Václav Hanzlík pro klubový web.

Viktorie připomněla, že se za uplynulých sedm ligových kol jedná už o třetí vážné zranění v oblasti hlavy, které vedle Višinského utrpěli i brankář Martin Jedlička a zadák Karel Spáčil. Ve všech případech nechyběl Rouček jako hlavní rozhodčí či u VAR. „Hlavním úkolem rozhodčích je chránit zdraví hráčů, a to se podle nás u pana Roučka neděje,“ přidal Hanzlík.

Jemelka v 46. minutě schytal úder loktem do hlavy od Petra Hodouše, který mu způsobil tržnou ránu v obličeji. Po zásahu lékařů byl obránce po zbytek utkání limitován. Rozhodčí ani v tomto případě nezasahoval. V Plzni jsou přesvědčeni, že se měl pískat nedovolený přestupek a soupeři měla být udělena žlutá karta.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Jablonec74309:315
4Olomouc74125:313
5Zlín741210:813
6Plzeň733115:712
7Karviná740312:812
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava51134:54
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (13)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů