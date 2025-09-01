Plzeň opět protestuje proti výkonu sudích: Třetí vážné zranění hlavy v přítomnosti Roučka
Vedení fotbalistů Plzně podalo oficiální protest proti řízení zápasu 7. kola Chance Ligy v Liberci (1:1). Podle Viktorie došlo v utkání ke dvěma situacím, ve kterých měl evidentně pochybit hlavní rozhodčí Karel Rouček i VAR. Západočeši upozornili už na třetí vážné zranění jejich hráče v oblasti hlavy, u kterých byl navíc přítomen výše zmíněný sudí.
V Plzni se po remíze na severu Čech rozhodli po zranění Denise Višinského a Václava Jemelky, které nijak nereflektoval přítomný arbitr Karel Rouček, ani systém VAR.
Ke zranění Višinského došlo v čase 18:06 po střetu s hráčem Slovanu Azizem Kayondem. Zákrok do obličeje způsobil záložníkovi Viktorie vážné poranění v podobě otřesu mozku a zhmoždění obličejového skeletu, po čemž měl být chvíli dokonce v bezvědomí.
„Z našeho pohledu měl být tento zákrok vyhodnocen jako zjevný faul a za surovou hru potrestán červenou kartou vzhledem k pozdnímu příchodu, intenzitě kontaktu i ohrožení zdraví soupeře. K našemu údivu nebyl tento souboj posouzen jako faul ani na hřišti a nedošlo ani k intervenci VAR,“ uvedl plzeňský tiskový mluvčí Václav Hanzlík pro klubový web.
Viktorie připomněla, že se za uplynulých sedm ligových kol jedná už o třetí vážné zranění v oblasti hlavy, které vedle Višinského utrpěli i brankář Martin Jedlička a zadák Karel Spáčil. Ve všech případech nechyběl Rouček jako hlavní rozhodčí či u VAR. „Hlavním úkolem rozhodčích je chránit zdraví hráčů, a to se podle nás u pana Roučka neděje,“ přidal Hanzlík.
Jemelka v 46. minutě schytal úder loktem do hlavy od Petra Hodouše, který mu způsobil tržnou ránu v obličeji. Po zásahu lékařů byl obránce po zbytek utkání limitován. Rozhodčí ani v tomto případě nezasahoval. V Plzni jsou přesvědčeni, že se měl pískat nedovolený přestupek a soupeři měla být udělena žlutá karta.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu