Komise: Zákrok na Višinského za žlutou, v Boleslavi se správně opakovala penalta
Hlavní sudí Karel Rouček měl libereckému Azizu Kayondovi po zákroku na plzeňského útočníka Denise Višinského, který skončil v nemocnici, udělit žlutou kartu. Hradec Králové měl na Dukle kopat penaltu. Mladá Boleslav správně opakovala pokutový kop proti Slavii. Komise rozhodčích o tom informovala v komuniké po víkendovém 7. kole první ligy.
V 19. minutě domácí Kayondo loktem trefil Višinského a ten zůstal bezvládně ležet na trávníku. Rouček neposoudil souboj jako nedovolený, nezasáhl ani videorozhodčí Jan Všetečka. Bývalý hráč Slovanu Višinský byl chvíli v bezvědomí a s otřesem mozku byl přes noc hospitalizován v liberecké nemocnici.
Podle komise měl Kayondo obdržet žlutou a hosté měli zahrávat přímý volný kop. Západočeši dnes už podruhé v probíhající sezoně podali protest proti výkonu rozhodčích. Nelíbila se jim ani situace z 46. minuty, kdy Petr Hodouš loktem způsobil tržnou ránu na hlavě Václavu Jemelkovi. Zkušený stoper utkání dohrál. Tento moment ale média nevybrala k posouzení.
V osmé minutě měl Hradec kopat na Dukle penaltu poté, co Marios Purzitidis fauloval Tomáše Petráška. Hlavní sudí Dalibor Černý ale chybně penaltu nenařídil. „Hráč domácího družstva č. 37 držel oběma rukama hráče hostujícího družstva č. 4 v prostoru, do kterého směřoval míč, a VAR měl v tomto případě intervenovat,“ uvedla komise. Zápas skončil 1:1 stejně jako duel Plzně v Liberci.
Rozhodčí Dominik Starý v duelu Mladé Boleslavi se Slavií na základě intervence videorozhodčího Tomáše Kocourka správně nechal v 49. minutě opakovat penaltu pro domácí. „V okamžiku zahrání pokutového kopu předčasně vstoupili do pokutového území hráč domácího družstva č. 20 (Solomon John) a hráč hostujícího družstva č. 3 (Tomáš Holeš), kteří následně svedli souboj o míč vyražený brankářem,“ prohlásila komise.
Roman Macek původní penaltu neproměnil, ale Matyáš Vojta se už z opakovaného pokutového kopu nemýlil a srovnal na 1:1. V 59. minutě sudí Starý správně nenařídil penaltu pro Slavii po souboji Nicolase Pennera a střídajícího Christose Zafeirise. Hosté nakonec zvítězili 3:1.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.