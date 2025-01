Kdy si Šalé zahraje NHL? Nechceme to uspěchat, hlásí šéf skautingu Kraken

S letitým parťákem a legendou NHL Ronem Francisem si předloni mocně přáli, aby na ně v loterii draftu vyšel Eduard Šalé. Viděli v něm potenciál jako dříve u Martina Nečase, kterého vzali do Caroliny. Moc tomu nevěřili, ale vyšlo to – talentovaný český junák se navlékl do dresu Seattle Kraken. Na bronzovém MS dvacítek si Robert Kron (57) opět ověřil správnost volby. „Eda se s osobním tlakem vyrovnal velice dobře,“ těší šéfa skautingu klubu ze Seattlu v rozhovoru pro iSport Premium.

V managamentu klubů NHL má Robert Kron nejvyšší postavení ze všech Čechů. Dlouhé roky pracuje pro Rona Francise, někdejšího oblíbeného parťáka Jaromíra Jágra ve zlaté éře Penguins. Kronovým úkolem je sypat mezi Krakeny co nejšikovnější mladé hráče s potenciálem velkého růstu. Eduard Šalé je velkým projektem Seattlu.

S vystoupením Šalého v Ottawě panuje u vás naprostá spokojenost?

„Určitě. Hlavně pro Edu a pro naši dvacítku dopadlo mistrovství výborně, zisk bronzové medaile vnímám jako velký úspěch. Eda hrál dobře.“

Šlo zároveň o dobrý test Šalého odolnosti. Vzal si tým na svá bedra a nakonec skvěle rozhodl medailové nájezdy, což mu do budoucna může hodně dát. Tedy i vám, souhlasíte?

„Jednoznačně. Ale největší benefit je to rozhodně pro Edu v tom směru, že kritickou situaci ustál a rozhodl ji pro svůj tým. Málokdo si dokáže představit velikost tlaku v dané situaci. Ale Eda je v tomhle směru sebevědomý. Bylo vzrušující a hezké se na to dívat.“

Na Šalého uvolnění z farmářského týmu Coachella Valley původně nepanovala shoda. Tedy Češi měli jasno, ale GM Kraken Ron Francis bylo nejprve proti. Jak se to změnilo v souhlas?

„Filozofií Rona Francise je v dané situaci udělat vždy to nejlepší pro hráče. Patrik Augusta nejprve poslal e-mail Ronovi, aby celá věc měla jistou formu. Eda je u nás pod kontraktem, hraje v AHL a hraje v ní dobře. Vybojoval si dobrou roli, vyloženě vlastním přičiněním. Šlo o to, zda jej z tohoto prostředí vytahovat. Na druhou stranu pro Edu šlo o třetí dvacítky v řadě, na nichž letos dostal pozici lídra, což bylo zajímavé i pro nás. Nakonec vše dopadlo dobře pro všechny, což je fajn.“

Vytrhávat hráče, jenž si zrovna zvykl na chlapskou soutěž, a vracet ho mezi juniory skýtá nebezpečí. Vzpomenout můžeme loňský případ Jiřího Kulicha. Po návratu z šampionátu se v Rochesteru hledal, přestal ládovat góly, v hlavě mu to dělalo neplechu. Měli jste jisté obavy?

„My ten dopad teprve uvidíme. Vývoj hráčů má u nás na starosti Jeff Tambelini, v managementu máme Jasona Botterilla, který kdysi odehrál dvacítky třikrát, já nakonec taky. Společně jsme se o tom hodně bavili, probírali zleva zprava. Zkušenosti s tím v organizaci máme. Myslím, že Eda dostane hodně času a prostoru, aby přechod zpět na farmu proběhl v pohodě a bezbolestně se zapojil do režimu AHL. Není sranda přecházet z dospělého pojetí hokeje mezi juniorský, na druhou stranu v Ottawě se hrálo hodně rychle a podobně jako v AHL. Hráčů z téhle ligy bylo na dvacítkách víc. Hrál se fakt dobrý hokej, mělo to dost dobrou úroveň.“

Mezi Eduardem Šalém loni a letos je viditelný rozdíl. Jde jeho progres správným směrem?

„Určitě ano. Předloni na podzim přišel do juniorky (Barrie, později Kitchiner), což pro něj byl první velký test, při němž se hodně naučil. Makal celé léto, do