NHL ONLINE: Pastrňák a spol. hostí Sharks, Ivan v souboji s Jiříčkem

Národní hokejová liga nabízí v přívětivý čas zajímavou podívanou pro české fanoušky. David Pastrňák s Pavlem Zachou v dresu Bostonu nastupují od 19.00 do zápasu se San Jose, za které hraje obránce Jan Rutta. Ivan Ivan hájí barvy Colorada v duelu proti Minnesotě s Davidem Jiříčkem v sestavě. V noci se Tomáš Hertl za Las Vegas pouští do bitvy se St. Louis, za které startuje Radek Faksa. Petr Mrázek by měl hájit branku Chicaga v duelu s Martinem Nečasem bojujícím za Carolinu. Chytat by mohl také gólman Utahu Karel Vejmelka proti Winnipegu. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.