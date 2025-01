NHL INSIDER s Gudasem: Šetří Čechy? McDavidův loket a co udělal Mičkov...

Po měsíci je tu nový díl pořadu NHL INSIDER s Radko Gudasem. Tým Anaheimu se zrovna vrátil z nejdelšího tripu sezony, kde se střetl se šesti celky Východní konference. Ze zápasů vytěžil jen tři body, navíc třikrát nedal ani gól. Zatímco předtím se Ducks začínali blížit pozici divoké karty, po turné se jejich odstup zvětšil. Jejich kapitán mluví o tom, co po nepovedeném turné mužstvo potřebuje, aby se vrátilo do záběru play off.