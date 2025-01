Pasta s Nečasem rozjeli hon na TOP 10 a 100 bodů. Co je proti esu Caroliny?

Mezi Martinem Nečasem a Davidem Pastrňákem zuří zábavná bitva, z níž profitují jejich kluby i nezaujatý tuzemský fanoušek. Jen co lídr Bostonu v pondělním duelu se San Jose (1+1) prvně v sezoně přeskočil bodově svého krajana, eso Caroliny se nechalo vyprovokovat k odvetě a dvěma nahrávkami v noci na středu v Dallasu se vrátilo do čela české produktivity NHL. Ve čtvrtek nad ránem se Pasta chystá k dalšímu ataku proti New Jersey. Sezonní kóta 100 bodů u obou borců je stále ve hře.

Jména zmíněných zlatých chlapců z květnové Prahy se v prvních týdnech probíhajícího ročníku zámořské ligy skloňovala ve všech pádech. S naprosto odlišnými příchutěmi. Zatímco Martin Nečas zapnul turbo a zkraje prosince se vyšvihnul až na samý vrchol průběžného pořadí bodování NHL, David Pastrňák se teprve zahříval. Krátce za polovinou náročné sezony se spoluhráči z reprezentace ve virtuálním závodě drží pěkně u sebe a na dotek TOP 10 kompletního žebříčku.

Jde říci, kdo z obou plejerů je o fous lepší a ždímá víc? Dá. Záleží však na úhlu pohledu a pořád jde jen o hru více či méně zásadních argumentů. Ale proč se o to nepokusit.

U Martina Nečase minimálně jedno číslo zarazí. Mluví hodně v jeho prospěch. Na první pohled není vidět, je však naprosto zásadní. Jde o prostor na ledě věnovaný koučem Hurricanes. Rod Brind´Amour rozhodně nemůže být obviňován z toho, že by svého jasně nejproduktivnějšího hráče přetěžoval. A považte, v týmu je až třetím nevytěžovanějším útočníkem (Aho 20:04, Jarvis 19:11).

S minutáží 18:07 žďárský rodák předvádí téměř zázraky. V třicítce nejproduktivnějších hokejistů sezony najdete jediného hráče – Dylana Stromea, jenž dostává ještě menší porci. Washingtonský útočník s 46 body při průměrném vytížení 17:34 minuty uzavírá elitní třicítku.

Nečas znovu v čele bodování NHL. Colorado skolil gólem a asistencí Video se připravuje ...

Takový Nathan MacKinnon hraje v průměru za večer přes 23 minut, tedy o pět minut víc oproti Nečasovi. Nyní po 48 odehraných partiích to dělá více než 240 minut prostoru na ledě navíc, takže v tuhle chvíli má hvězda Colorada zhruba o 13 odehraných utkání navrch před Čechem při jeho obvyklé osmnáctiminutové porci. Což je obrovský rozdíl. Pokud to takhle půjde až do března, MacKinnon získá výhodu přibližně 23 zápasů, což je při režimu 82 duelů více než čtvrtina programu…

Právě tady můžeme hledat důvod, proč MacKinnon v případě dobrého zdraví hravě překoná hranici stovky bodů, nyní to má rozjeté na 126 bodů. Martin Nečas po luxusním rozjezdu a po prosincovém polevení razí tempo s cílovou metou na 92 bodech.

Před pár týdny, kdy Nečas vedl bodování NHL, deník Sport oslovil zdejší hokejové veličiny, aby tipnuly celkový účet čerstvého světového šampiona. Prakticky všichni mu přisuzovali stovku. „Ale každý hráč, který získá 90 bodů je u mě prvotřídní hokejista a hvězda ligy,“ upozorňoval u toho Radim Vrbata, někdejší uznávaný střelec elitní ligy.

Do toho rynku patří i Nečas. V jeho případě není na místě být extra zklamaný, že mu to už nesype tolik a že o vysněnou stovku ještě svede tuhý boj. Dalo se čekat, že dříve či později lehce podřadí. Bláznivé tempo, které v jednu dobu atakovalo finální resumé 150 sezonních bodů, lze vydržet týdny, nikoli půl roku.

Proti Nečasovi hraje zmíněný zkrácený úvazek v roli, která je v řadě jiných týmů NHL brána jako záložní. A nejen ten.

Dalším faktorem je pak zvýšená pozornost oponentů. Šestadvacetiletému univerzálovi muselo časem začít zvonit v uších z toho, že se stal hlavní náplní teoretické přípravy soupeřů před vzájemnými duely. Například přesilovkové spojení s Shaynem Gostisbeherem chvíli vyhlíželo jako neubránitelné. A když už jste našli určitý recept, Hurricanes zaktivovali plán B či C.

Pastrňákovi se daří i nadále! Dvěma body přispěl k otočce Bostonu, na gól mu nahrál Zacha Video se připravuje ...

„Martin si na tuhle pozornost musí zvyknout, týmy jdou do zápasu s Carolinou s tím, že ho musí co nejvíc zabrzdit, zpomalit. Čím lepší jste hráč, tím větší tlak je na vás vyvíjen. A větší pozor si na vás dávají soupeři. Martin to bude mít čím dál těžší. To je zákon džungle NHL. Dává to logiku. Soupeř se vám vždycky zaměří na vaše nejlepší hráče, snaží se je znechutit, jakkoli vykolejit, dostat vás z vaší prošlapané cesty,“ říká k tomu Robert Kron, šéf skautingu týmu Seattle Kraken a muž, jenž měl výraznou zásluhu na Nečasově cestě do Caroliny při draftu před osmi roky.

Pokud se vrátíme ke svěřené porci, David Pastrňák na tom u Bruins není tak jako absolutní VIP MacKinnon u Avalanche, pořád ovšem dostává v průměru o necelé dvě minuty navíc za utkání, bez pěti sekund 20 minut. Což nyní činí o téměř pět odehraných střetnutí víc při Nečasově ice timu.

Pastrňák má oproti kamarádovi navrch v gólech, je výrazně střelecky produktivnější ve hře v rovnovážném hráčském stavu, s čímž má co do činění i téměř dvojnásobná baterie vypálených ran na branku protivníků. Oproti tomu Nečas nabral téměř jednou tolik bodů na přesilovce, o jednu branku je úspěšnější při početní převaze.

V historii NHL se nikdy nestalo, aby se dva Češi v jednu sezonu přehoupli přes cifru 100 bodů. Pěkná výzva pro české bouráky. Nečas potřebuje ve zbývajících 34 utkáních zapsat 46 bodů (1,35 na zápas), Pastrňák o bod víc (1,38).