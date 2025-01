Konec v New Yorku? Chytil je blízko výměny, možná půjde ke krajanovi

Deník Sport a web iSport.cz před více než dvěma týdny informoval o napětí mezi dvěma hvězdami Vancouveru a situace podle očekávání rezonuje každým dnem. Případná výměna by se mohla týkat Filipa Chytila. Nejvážnějším zájemcem o J.T. Millera jsou totiž New York Rangers. Pokud se oba kluby domluví, Chytil by se měl stát spoluhráčem Filipa Hronka.

Canucks se rozhodli, že vymění J.T. Millera a ponechají si Eliase Petterssona. Vedení kanadského celku dalo svolení dvěma týmům, aby mohli amerického útočníka kontaktovat přímo, respektive jeho agenta. Těmi kluby jsou Carolina Hurricanes a New York Rangers.

Přitom Miller už mohl být staronovým hráčem Blueshirts. O víkendu byl trejd na spadnutí. Rangers měli obětovat Filipa Chytila, nejmenovaného prospekta (zřejmě mělo jít o Adama Sýkoru) a podmíněný výběr v 1. kole draftu.

Přesný důvod, proč z transakce nakonec sešlo, se neví. Údajně mělo jít o to, že si Rangers odmítli převzít celou smlouvu Millera pod svá křídla (8 milionů dolarů ročně do roku 2030).

V úterý večer se jednání mezi oběma týmy obnovila.

Na základě dostupných informací lze říci, že by bylo až překvapením, pokud by Filip Chytil nebyl vytrejdován. Samozřejmě v případě, že by transfer na trase New York – Vancouver skutečně proběhl.

Chytil hvězdou zápasu proti Chicagu, výhru pojistil gólem zadkem Video se připravuje ...

Český útočník v dresu Rangers doposud odehrál 375 utkání a nasbíral 162 bodů. Výkony pětadvacetiletého útočníka odpovídají centru druhého útoku. Je logické, že si ho Canucks žádají jako hlavní protihodnotu. V týmu by se potkal s krajanem Filipem Hronkem. Po odchodu Millera by se jasným prvním centrem stal Elias Pettersson.

Zájem o amerického útočníka projevují také Dallas Stars a New Jersey Devils.

Uzávěrka přestupů v NHL proběhne 7. března a můžete ji sledovat online na webu iSport.cz.