Tryskáč pro Nečase, aby stihl Pastu. A pak zpátky do New Yorku. Otec o trejdu

Hokejový svět probírá zleva zprava megatrejd v NHL, v jehož rámci se do týmu Colorada stěhuje Martin Nečas s Jackem Drurym a opačným směrem do Caroliny Mikko Rantanen, z Chicaga pak ještě dorazí mazák Taylor Hall. Jakmile se doladily papíry, začala se řešit logistika přesunu Martina Nečase z New Yorku do Bostonu, kde dnes od 19 hodin SEČ nastupuje Colorado proti Pastrňákovi a spol . Vtipné je, že v neděli už mistr světa z Prahy zase bude zpět v obří metropoli, protože Avalanche hrají na Manhattanu proti Rangers… Nejnovější zprávy pro iSport.cz hlásí Martin Nečas starší, otec vynikajícího útočníka.

Tušili jste s Martinem, že se chystá takhle obří výměna?

„Vůbec ne. Teoreticky jsme si říkali, že možná k něčemu dojde před uzávěrkou trejdů zkraje března. Marťas nám v noci na sobotu kolem druhé volal, že je vytrejdovaný. Že je to ofiko. Původně měl hrát za Colorado až v neděli v New Yorku na Rangers, pak to změnili, že pro něj pošlou soukromé letadlo a letí do Bostonu, aby stihl hrát proti Pastovi. No, je to blázinec… Já zrovna letím brousit brusle na veřejné bruslení u nás ve Žďáru, o půl sedmé vyrazím domů a mrknu na hokej. Na Martina a už v novém dresu. Hrozně se těším. A jak říkám, nic jsme netušili.“

Vím, že máte z výměny do Colorada velkou radost. Zato pro Martina je to asi šok.

„Radost mám, ale pro mě je to taky velký šok. Co teprve pro Martina, v pátek po rozbruslení ještě nic a pak se to dozvěděl kolem osmé večer na hotelu. Potkal se s klukama dole v lobby, loučili se.