Chytilův trejd do Vancouveru: dostane víc prostoru, vyřešil pnutí v šatně

V rozmezí sedmi dnů byli v NHL vytrejdováni dva čeští hokejisté. Nejprve Martin Nečas, kterého Carolina poslala do Colorada. V pátek se stěhoval také Filip Chytil. Pětadvacetiletý útočník se stal spoluhráčem Filipa Hronka ve Vancouveru, Rangers naopak získali J.T. Millera. Chytil by měl u Canucks dostat více prostoru, než se mu dostávalo v předchozí organizaci.

Spouštěčem transakce na trase New York – Vancouver byli Canucks. Jak deník Sport a web iSport.cz informoval už v průběhu ledna, Vancouver řešil interní problémy v šatně. Napětí mezi J.T. Millerem a Eliasem Petterssonem, dvěma nejlepšími útočníky týmu, bylo neúnosné.

„Bohužel je očividné, že neexistuje dobré řešení, které by tuto partu udrželo pohromadě,“ prohlásil minulý týden Jim Rutherford, prezident Vancouveru. Tím jen potvrdil špatný vztah mezi Millerem a Petterssonem. Jeden musel z kola ven.

Vedení klubu dávalo přednost odchodu amerického útočníka. Logicky. Miller je o pět let starší a podepsal kontrakt do léta 2030 za osm milionů dolarů ročně. Švédský útočník má kontrakt do roku 2032 a v platovém stropu zabírá 11,6 milionu.

Nastaly ale komplikace. Miller díky klauzuli ve smlouvě mohl odmítnout výměnu do jakéhokoliv týmu. Respektive trejd mohl proběhnout pouze se souhlasem samotného hráče. Americký útočník dal vedení Vancouveru najevo, že jeho preferovanou destinací je New York. Konkrétně organizace Rangers.

Blueshirts o amerického útočníka, kterého sami v roce 2011 draftovali, měli zájem. Věděli ovšem, že výhoda je na jejich straně, a tak nebyli ochotni splnit všechny požadavky kanadského celku. Chtěli, aby si Vancouver ponechal část Millerova platu.

Nejblíže k dohodě bylo před třemi týdny. Už tehdy byl součástí protihodnoty Filip Chytil. Canucks ale odmítli právě část Millerova platu. Z dohody sešlo, a tak začal kanadský tým naslouchat nabídkám za Eliase Petterssona. Najednou byla ve hře varianta, že zůstane Miller a odejde Švéd.

O Petterssona projevili zájem v Buffalu či Columbusu. Rangers mezitím pochopili, že výhoda už není na jejich straně a musejí konat, pokud chtějí amerického centra skutečně získat. Obnovili s Vancouverem jednání a přistoupili na Millerův přestup i s jeho kompletním kontraktem. Dohoda byla na světě.

*Volba v 1. kole 2025 je podmíněná. Pokud by Rangers měli vybírat do 13. místa, výběr si ponechají a přijdou o 1. kolo v draftu 2026.

J.T. Miller zažil ve Vancouveru povedené angažmá. Odehrál 404 utkání a nasbíral 437 bodů. V uplynulém ročníku se poprvé v kariéře přehoupl přes 100 bodů. Dalších 30 utkání odehrál ve vyřazovacích bojích, kde si udržel průměr bod na zápas.

Rangers doufají, že vylepší jejich ofenzivu. Centři Vincent Trocheck i Mika Zibanejad se v aktuální sezoně totiž trápí. A bez prvního centra můžete na Stanley Cup zapomenout.

Šance pro Chytila

Vancouver zariskoval. „Nechtěl bych ho za žádnou cenu vzhledem k jeho historii s otřesem mozku,“ anonymně prohlásil člen vedení nejmenovaného klubu. Český útočník v uplynulém ročníku odehrál pouze deset utkání a ještě nikdy v kariéře se mu nepodařilo odehrát všech 82 zápasů.

Čas ukáže, zda Vancouver udělal dobře, když si jako hlavní protihodnotu vybral českého útočníka. Pokud ale Chytil vydrží zdravý, Canucks nebudou litovat.

Při hře v plném počtu patřil pětadvacetiletý útočník pravidelně k nejlepším hráčům Rangers. Za poslední tři sezony sbíral více bodů v této herní situaci při přepočtu na 60 minut hry pouze Artěmij Panarin (2,62). Filip Chytil se zastavil na hodnotě 2,08. Až za ním najdete jména jako Lafrenière, Trocheck či Zibanejad.

Českého rodáka čeká v Kanadě téměř jistě důležitější role. Zatímco v dresu Blueshirts hrával pravidelně pod 15 minut na zápas, ve Vancouveru by měl být centrem číslo dva a dostat se i přes 17 minut. V rychlejší adaptaci by mu měl pomoci krajan Filip Hronek, který v dresu Canucks působí třetí sezonu.

Dalším důvodem, proč kanadský klub ukázal právě na Chytila, je i jeho smlouva. Český reprezentant má podepsaný kontrakt do léta 2027 a v platovém stropu zabírá 4 437 500 dolarů.

Pokud dokáže spolehlivě plnit roli druhého centra, půjde o jednu z nejvýhodnějších smluv v rámci NHL z pohledu klubu. Jasným centrem číslo jedna je u Canucks Elias Pettersson.

Trejd jako součást plánu

Vancouver ale nezískal pouze Filipa Chytila. Výběr v prvním kole draftu 2025 poslal jen o pár hodin později dále do Pittsburghu, aby získal obránce Marcuse Petterssona.

Součástí výměny byli i Vincent Desharnais s Dantonem Heinenem, kteří posílili Penguins, a Drew O’Connor, který nasedl na stejné letadlo společně s Marcusem Petterssonem.

Canucks byli donuceni vytrejdovat J.T. Millera, ale nakonec nelehkou situaci zvládli. Při jednání s Rangers nebyla výhoda na jejich straně, přesto na důležitých článcích sestavy neoslabili. Odešel Miller, přišli Chytil s bekem Petterssonem.