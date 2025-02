NHL ONLINE: Kulich hostí Paláta, Nečas proti Flyers. Škarek debutuje v NHL

Národní hokejová liga nabízí na začátku února zajímavou podívanou pro české fanoušky. Už od 19.00 se mladý střelec Jiří Kulich z Buffala střetává s New Jersey Devils s Ondřejem Palátem. Martin Nečas v dresu Colorada nastupuje proti Philadelphii. Mohlo by rovněž dojít na souboj Čechů v brance mezi Lukášem Dostálem (Anaheim) a Jakubem Dobešem (Montreal). Velkou premiéru po pěti letech strávených v zámoří prožívá gólman Jakub Škarek, jenž hájí barvy New York Islanders na ledě Floridy. Debut za Vancouver může prožít Filip Chytil po výměně z New York Rangers. Hraje také Tomáš Hertl. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.