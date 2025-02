Nashville - Ottawa 2:5. Senators ve formě, Predators prohráli popáté v řadě

Hokejisté Nashvillu se v NHL noří do čím dál větší krize. V nočním utkání prohráli doma 2:5 s Ottawou a připsali si pátou porážku v řadě. Senators se naopak náramně daří, proti Predators přidali páté vítězství za sebou. Na venkovní výhře kanadského týmu měly podíl všechny formace. Dva góly se povedlo dát třetímu útoku díky Ridlymu Greigovi a Davidu Perronovi.

Do zápasu lépe vstoupili domácí Predators, které poslal do vedení svou devatenáctou brankou v sezoně Filip Forsberg. Hosté však ještě ve druhém části skóre otočili. Dorážkou se o to postaral Gaudette a po něm se od modré prosadil Jake Sanderson.

Ve třetím dějství vyrovnal Jonahtan Marchessault, ale zbytek zápasu už byl v režii Ottawy. Na 3:2 zvýšil Shane Pinto, po něm se poprvé v sezoně trefil David Perron a na konečných 5:2 upravil do prázdné branky Ridly Greig.

Nashville tak zaznamenal pátou porážku za sebou a v Západní konferenci jim patří 14. příčka. Hůř na tom jsou v tabulce už jen Chicago a San Jose. Ottawa je po sérii pěti vítězství za sebou na Východě šestá.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:59. F. Forsberg, 40:47. Marchessault Hosté: 30:00. Gaudette, 33:04. Sanderson, 46:17. Pinto, 54:06. Perron, 57:10. Greig Sestavy Domácí: Saros (Annunen) – L. Schenn, Josi (C), Blankenburg, Skjei, Gravel, Wilsby – Nyquist, Sissons, F. Forsberg (A) – Marchessault, O'Reilly (A), Stamkos – Hinostroza, Svečkov, Novak – L'Heureux, McCarron, Cole Smith. Hosté: A. Forsberg (Ullmark) – Zub, Sanderson, Hamonic, Chabot (A), Matinpalo, Kleven – Giroux (A), Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Greig, Perron – Amadio, Pinto, Reinhardt – Gaudette, Ostapchuk, Highmore. Rozhodčí McCauley, Dunning – Gibbons, Murray Stadion Bridgestone Arena, Nashville Návštěva 17 159 diváků