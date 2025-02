NHL ONLINE: Pastrňák a Zacha hostí Rangers. Dobeš chytá v Los Angeles

Hokejová NHL v noci na čtvrtek nabízí tři zápasy. Program startuje od 1.00 z českého pohledu zajímavým utkáním mezi Bostonem a New York Rangers. David Pastrňák se opět pokusí natáhnout svoji bodovou sérii do 12. utkání v řadě. Jakub Dobeš by se měl představit v brance Montrealu na hřišti Los Angeles. Hraje i Chicagop proti Edmontonu, gólman Petr Mrázek ale zůstává na střídačce. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSport.cz.