Tvrdý trest v NHL: stop na 10 zápasů za loket. Američan přijde o miliony

Třicetiletý Hartman byl vyloučen v závěru druhé třetiny do konce zápasu za to, že německého útočníka přitlačil po vhazování loktem do zátylku. Domácí hráč se následkem toho praštil hlavou o led a utrpěl krvavý šrám nad levým okem.

„Hartman tvrdí, že se v dané situaci pokusil s použitím ruky a pomocí Stützleho jako podpory získat rovnováhu a že jejich následný pád na led byl nešťastná náhoda. My s tím ale nesouhlasíme. Podle nás se pokusil nepřijatelným způsobem zneužít zranitelnost protihráče,“ odůvodnila NHL vysoký trest.

Desetizápasový zákaz startů za prohřešek na ledě je nejvyšší od roku 2018, kdy si Tom Wilson z Washingtonu vysloužil za zákrok v přípravném utkání trest dokonce na 20 utkání. Následně mu byl po odvolání a verdiktu neutrálního arbitra snížený na čtrnáct.

Hartmanovi přitížilo, že je hokejovým recidivistou. V minulosti už byl čtyřikrát potrestán zápasovou suspendací a sedmkrát finanční pokutou. Proti aktuálního trestu má možnost se do 48 hodin odvolat. Pokud se nic nezmění, zahraje si znovu - i kvůli dvoutýdenní pauze v NHL vyhrazené Turnaji čtyř zemí - až 9. března v utkání proti Pittsburghu.

V této sezoně odehrál Američan dosud 48 utkání a připsal si 17 bodů za sedm branek a 10 asistencí. Celkem má v základní části NHL bilanci 295 bodů (135+160) v 628 startech.

Částka 487.804 dolarů z Hartmanova pozastaveného platu poputuje do hráčského asistenčního fondu.