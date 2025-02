NHL 32°: Dostál TOP 5 brankář. Smolař Lauko, Kane rekordman i skvělý Nečas

Zámořská hokejová soutěž se v lednu přehoupla do druhé poloviny základní části. A je už jen týden před dvoutýdenní pauzou kvůli turnaji 4Nations. Hráči ale rozhodně ještě neodpočívají, je co sledovat. Lukáš Dostál patří k elitním gólmanům ligy. Nečas vede nad Rantanenem. Quick rekordmanem mezi americkými brankáři. Saad se vzdal milionů. Ovečkin blízko rekordu. Stihne Crosby reprezentační turnaj?

1° - Patrick Kane rekordmanem

Utkání mezi Seattlem a Detroitem, které se hrálo z úterý na středu, dospělo až do samostatných nájezdů. Patrick Kane uspěl, což byl jeho 53. proměněný. Odpoutal se od Jonathana Toewse a je oficiálně nejúspěšnějším hokejistou v historii NHL v této disciplíně. Red Wings zvítězili.

2° - Miro Heiskanen vážně zraněn

Nepříjemné problémy potkaly Dallas a Finsko. Mark Stone po nepatrném podražení od Roope Hintze v pádu narazil hlavou do Heiskanenova levého kolena, které nevydrželo. Finský obránce byl poslán do New Yorku, kde se podrobil operaci, a bude několik měsíců mimo hru.

3° - Nečas vede nad Rantanenem

Zatím je na závěrečné soudy brzy. Ale největší artikly velkého trejdu mezi Carolinou a Coloradem jsou pochopitelně sledovány. Martin Nečas v dosavadních 6 zápasech v novém angažmá zapsal 5 bodů. Finský útočník zažívá v Raleigh horší začátek. V 5 duelech zapsal pouze 2 body.

4° - Ovečkin se blíží k rekordu

Ruský ostrostřelec v dosavadní sezoně nastřílel 25 branek a už jen 16 tref ho dělí od vyrovnání historického rekordu v počtu gólů. 894 jich nastřílel jedinečný Wayne Gretzky. Už není otázkou, jestli ho Ovečkin překoná, ale kdy.

5° - Quick s historickým milníkem

Rangers v neděli porazili Vegas Golden Knights. Branku Blueshirts hájil Jonathan Quick, který zapsal 400. výhru v kariéře. Povedlo se mu to jako prvnímu americkému brankáři v historii NHL a vstoupil mezi legendy.

6° - Turnaj 4Nations se blíží

V pondělí se sejdou Američané, Finové, Kanaďané a Švédové v Montrealu. Ve středu v noci 12. února pak bude zahájen turnaj 4Nations. V úvodním duelu se potká domácí Kanada se Švédskem. Ve skupině se odehraje 6 utkání, kde se potká každý s každým. První dvě nejlepší reprezentace si to pak rozdají ve finále, které je na programu v noci 20. února. První čtyři utkání se odehrají v Montrealu, zbylá tři v Bostonu.

7°- Stop na 10 zápasů

Ryan Hartman v utkání proti Ottawě při buly poslal nesmyslným zákrokem Tima Stützleho k ledu. Vzhledem k předchozím suspendacím dostal nyní trest hned na 10 utkání. Zároveň přijde o 487 tisíc dolarů.

8° - Radko Gudas a Ondřej Palát

Oba byli draftovaní organizací Tampa Bay Lightning. Oba byli součástí českého národního týmu na zlatém šampionátu v Praze 2024. A oba tentýž den (v neděli) zapsali shodně 800. start v nejlepší hokejové lize na světě.

9° - Neobvyklý problém se jmény

Ve Vancouveru už několik dnů rezonuje příjmení Pettersson. V týmu totiž působí hned tři s tímto jménem. Aby toho nebylo málo, dva z nich mají i stejné křestní jméno, a sice Elias. Marcuse Petterssona komentátoři rozliší. Zatím ale nenašli cestu, jak jednodušeji rozlišovat Eliase Petterssona útočníka a Eliase Petterssona obránce.

10° - Debutant Škarek

Debut v NHL má za sebou Jakub Škarek v dresu Islanders. Dostal šanci na ledě Floridy, kde ovšem prohrál (3:6). V aktuálním ročníku byl už 8. českým brankářem, který zasáhl do utkání NHL.

11° - Chytil a Harry Potter

Před necelým týdnem byl vytrejdován Filip Chytil. Jeho novým domovem se stal Vancouver. Byl novináři v Kanadě tázán, jak se o trejdu dozvěděl. Prozradil, že zrovna sledoval Harryho Pottera, když si na mobilu všiml upozornění. V novém angažmá se mu zatím daří. Ve dvou utkáních zapsal 2 body a v obou odehrál více než 20 minut.

12° - Start Crosbyho v ohrožení

Má to být největší příběh nadcházejícího reprezentačního turnaje. Sidney Crosby konečně s Connorem McDavidem v jednom dresu. Za Kanadu. Jenže Sidney Crosby nedohrál úterní utkání proti New Jersey a čekají jej vyšetření. Ta teprve odhalí, zda se Crosby stihne zotavit na turnaj 4Nations.

13° - Loučení Fleuryho v Montrealu

Legendární Fleury před touto sezonou oznámil, že je jeho poslední sezona v NHL. Minulý týden ho čekalo poslední vystoupení na stadionu Montrealu. Fleury je frankofonní Kanaďan, fanoušci Canadiens k němu měli vždy blízko, přestože v jejich dresu nikdy nechytal. Fleury s Minnesotou zvítězili 3:0. Kanadský brankář zapsal čisté konto a od diváků se dočkal potlesku vestoje.

14° - Fanoušci rozhodují o názvu Utahu

Nový klub hraje první sezonu v NHL. Utah v létě nebyl o celém názvu přesvědčený, proto v aktuálním ročníku hraje s univerzálním názvem Utah HC. A nakonec se rozhodl, aby hlasovali fanoušci. Ve hře jsou tři názvy: Utah Mammoth; Utah Outlaws; Utah HC. Podle dosavadních události se předpokládá, že vyhraje Mammoth.

15° - Kulich si získal důvěru

Na tréninkovém kempu bojoval o to, aby sezonu začal v NHL. V prvním zápase byl pouze zdravým náhradníkem. Uběhly tři měsíce a situace je naprosto odlišná. Jiří Kulich si postupně získal důvěru trenéra Lindyho Ruffa a momentálně je centrem číslo jedna Sabres. Nečekaný zvrat.

16° - Quinn Hughes je zraněný

Americký obránce táhne Vancouver do play off. Vede týmové bodování s 59 body. Na druhém místě mají shodně Brock Boeser a Conor Garland 34 bodů. Ano, Quinn Hughes je obránce. Pokud se Canucks dostanou do vyřazovacích bojů, nemine ho nominace na Hartovu trofej. Momentálně je ale zraněný a nad jeho startem na turnaji 4Nations visí otazník.

17° - Mittelstadt nepřesvědčil

Minulý rok vytrejdovalo Colorado zadáka Bowena Byrama do Buffala za Caseyho Mittelstadta. Doufalo, že v americkém útočníkovi najde centra do druhého útoku. Mittelstadt ale nepřesvědčil a Avalanche ho po roce nabízí k výměně. A chtějí získat právě středního útočníka do druhé formace.

18° - Smolař Lauko

Vedení i fanoušci Wild jsou s výkony Jakuba Lauka spokojeni. Když hrál, ve své roli si odvedl, co se od něj očekávalo. Aktivní bruslení, napadání, obětavost. Jenomže Lauka bohužel sužují zdravotní problémy. Z dosavadních 54 utkání Minnesoty odehrál pouze 33. V nejbližší době ani další nepřidá, ve středu byl umístěn na listinu dlouhodobě zraněných hráčů.

19° - Šestimilionový brankář na farmě

V létě 2021 podepsal smlouvu na 6 let se Seattlem. V platovém stropu zabíral 5,9 milionu dolarů. Philipp Grubauer ovšem poslední tři sezony předváděl tak špatné výkony, že se ho vedení Kraken rozhodlo v lednu umístit na tzv. waiver list. Odtud si ho nikdo nestáhl, a tak ho Seattle přeřadil na farmu. V AHL je momentálně nejdražším hráčem.

20° - Blíží se uzávěrka přestupů

Jedno z nejpestřejších období pro fanoušky je za rohem. Na 7. března je totiž stanovena uzávěrka přestupů. Dotknout by se mohla například i Karla Vejmelky, kterému končí kontrakt na konci současné sezony. Web iSport.cz vám opět přinese online přenos z uzávěrky přestupů.

21° - Minnesota reagovala na ztráty

Wild nemůžou na dalších 10 utkání počítat se suspendovaným Ryanem Hartmanem. Kvůli zranění ani s Jakubem Laukem. Mimo hru je také Kirill Kaprizov. Proto se Minnesota ve středu rozhodla stáhnout z tzv. waiver listu Vinnieho Hinostrozu. Ten naposledy působil v Nashvillu.

22° - Cozens blízko výměny?

Jméno Dylana Cozense je v posledních dnech často zmiňováno. Buffalo se prý nebrání jeho výměně. Cozens má smlouvu až do léta 2030 za 7,1 milionu ročně. Rozhodně ale nepodává výkony, které by jeho platu odpovídaly. Zájem o jeho služby mají například Calgary, Detroit, Montreal či Toronto.

23° - Kdo bude nakupovat?

Je zvykem, že týmy, které už mají v podstatě jisté play off, se snaží před uzávěrkou přestupů posílit. S jistotou lze konstatovat, že takto budou určitě smýšlet Panthers, Maple Leafs, Capitals, Devils, Jets, Stars, Wild, Oilers, Golden Knights, Kings a Avalanche.

24° - Další nominace pro Pastrňáka?

Nejlepší český hokejista byl na Hart Memorial Trophy nominován zatím jednou. A to na jaře 2023. Pokud ovšem dotáhne Boston do play off, má David Pastrňák šanci, aby byl nominován podruhé. V roce 2025 je zatím nejproduktivnějším hráčem. V 17 zápasech nasbíral 30 bodů (15+15). O druhé místo se dělí Leon Draisaitl s Nikitu Kučerovem, kteří nasbírali o 6 bodů méně.

25° - J.T. Miller napodobil Hlaváče

Miller byl součástí trejdu společně s Filipem Chytilem. Americký útočník se stěhoval opačným směrem. V Rangers už dříve působil a ihned po návratu skóroval. To se mu povedlo jako 7. hráči v historii klubu. Naposledy tento kousek zvládl Jan Hlaváč před více než 20 lety.

26° - Slaggert nejrychlejším střelcem Chicaga

Organizace Blackhawks působí v NHL téměř 100 let. Přesto se v minulém týdnu podařilo Landonu Slaggertovi nesmazatelně zapsat do historie klubu. Proti Floridě vstřelil branku už v sedmé sekundě utkání. Rychlejší gól v dresu Chicaga nikdo jiný nevstřelil.

27° - Absence pro Švédsko

Švédové se museli před turnajem 4Nations smířit se dvěma ztrátami. Kvůli zdravotním problémům účast na turnaji odřekli brankář Jacob Markström a útočník William Karlsson. Na soupisce je nahradili Samuel Ersson a Rickard Rakell.

28° - Dallas posílil

Stars neotáleli. Už v minulém týdnu vytrejdovali výběr v 1. kole draftu 2025 do San Jose. Na oplátku získali útočníka Mikaela Granlunda a zadáka Codyho Ceciho. Dallas by před uzávěrkou přestupů rád ještě posílil.

29° - Trable v defenzivě Finska

Miro Heiskanen měl být klíčovým hráčem Finů. Není však jediným obráncem, který se nezúčastní turnaje 4Nations. Zranění nepustí do hry ani Jani Hakanpää. Otazník pak visí nad Rasmusem Ristolainenem, který vynechal poslední utkání Flyers. První dva jmenované v nominaci nahradili Henri Jokiharju a Urho Vaakanainen.

30° - Pokus s A. Boqvistem nevyšel

Florida v létě podepsala za minimální kontrakt zadáka Adama Boqvista. O jeho ofenzivních kvalitách se ví. O nedostatcích ale také. Přesto Panthers zariskovali, nevyšlo to. Nebyli s jeho výkony spokojeni, a tak jej umístili na tzv. waiver list, odkud si ho stáhli New York Islanders. Adam Boqvist při debutu v dresu Islanders ihned skóroval.

31° - Saad se dobrovolně vzdal peněz

Vedení St. Louis Blues se snažilo od prosince vyměnit Brandona Saada. Nenašlo ale žádný tým, který by měl zájem. Na konci ledna tak umístilo 32letého útočníka na tzv. waiver list. S jeho smlouvou do léta 2026 za 4,5 milionu dolarů si ho podle očekávání nikdo nevybral. Saad ale nechtěl na farmu, proto sám kontrakt vypověděl a vzdal se více než 5 milionů dolarů. Den poté podepsal smlouvu do konce sezony s Vegas Golden Knights a v platovém stropu zabírá jen 1,5 milionu dolarů.

32° - Excelentní Dostál

Lukáš Dostál byl českým hrdinou na zlatém šampionátu v Praze a na skvělé výkony navázal i v NHL. Doposud zasáhl do 31 zápasů, ve kterých chytil více než 16 gólů nad očekávání. Lépe si vedou pouze Connor Hellebuyck, Logan Thompson a Joey Daccord. Český brankář patří mezi TOP 5 brankářů aktuální sezony.