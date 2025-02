Pastrňák vyrovnal osobní rekord, ale slavil Hertl. Pasivní Boston čeká boj

Rozhodující gól padl 70 sekund před koncem a minutu poté, co předtím zrušila jiný zásah hostů trenérská výzva. Tým Vegas smazal v Bostonu dvoubrankovou ztrátu, obrat korunoval v přesilovce Tomáš Hertl. „Bylo to docela vzrušující, hlavně na konci. Spousta gólů, velký comeback z naší strany, opravdu dobrý zápas,“ hodnotil po vítězství Golden Knights 4:3 autor vítězné trefy, jehož vyhlásili první hvězdou zápasu.

Brad Marchand zaznamenal dvacátou trefu v sezoně, což se mu povedlo podvanácté v řadě. David Pastrňák díky asistenci protáhl bodovou šňůru už na 13 duelů, čímž vyrovnal osobní rekord ze sezony 2019/20. Se 68 body (28+40) je nejproduktivnějším Čechem v NHL, z nich 31 posbíral od začátku roku a 26 během své série. Hertl má za stejné období 17 bodů, mezi ně se vklínil Martin Nečas s 19 body.

Přímý souboj dvou rozjetých krajanů rozsoudil trefou z 59. minuty Hertl. „Na začátku jsme nehráli tak, jak bychom chtěli. Trápili jsme se v útoku, snažili se hrát moc na efekt. Někdy stačí dát puk na bránu, vyvolat chaos a ono se něco otevře. Pak už jsme předváděli skvělý hokej a trip před přestávkou zakončili úspěšně,“ povídal.

Pro oba týmy šlo o poslední zápas před pauzou pro turnaj 4 Nations Face-Off, který se hraje od 12. do 20. února v Montrealu a bostonské TD Garden. Golden Knights v poslední době rozhodně neměli oslnivou formu. Po předchozích čtyřech porážkách však urvali druhé vítězství. „Ale už v úterý na Islanders to nebylo špatné. V New Jersey jsme pak hráli velmi dobře," připomněl Hertl čtvrteční výhru 3:1.

Boston prohrál druhý zápas po sobě. Nad Golden Knights vedl 2:0 a 3:1. Druhý gól hostů po pumelici Zacha Whiteclouda potvrdilo až video, na 3:3 vyrovnával na začátku třetí třetiny Pavel Dorofějev. Přesně 101 sekund před koncem měl ještě jeden zásah. Ten však byl odvolán po trenérské výzvě, protože Mark Stone najel do brankáře Swaymana.

„Tlačili se do nás a my přihlíželi a nechali se zahnat do kouta,“ štvalo bostonského kapitána Marchanda. „Věděli jsme, že ve druhé a třetí třetině se zlepší, což se skutečně stalo. My jsme nedokázali zareagovat, což se proti tak silnému soupeři nevyplácí.“

V poslední dvacetiminutovce Vegas přestřílelo Bruins 11:6, celkově 38:24. I to vypovídá o pasivitě Bostonu. „Druhou třetinu zahráli moc dobře, ale my jsme si přesto dokázali vytvářet šance, trávili jsme spoustu času v útočném pásmu. Když v tom pokračujete, nakonec si dojdete pro nějakou dorážku,“ popisoval Hertl klíčovou pasáž.

Vítězný gól však dal přesnou ránou pod lapačku. Stál mezi kruhy jak přikovaný, než mu z levé strany nabil Jack Eichel. „Naše hra se mi líbila,“ ocenil kouč Vegas Bruce Cassidy. „Měli jsme dobrý přechod do útoku. Mezi modrými čarami jsme měli puk pod kontrolou a rychle pronikali k nim. Myslím, že jsme ve druhé třetině drželi kotouč u nich v pásmu snad 18 minut, hodně nám pomohl gól Whiteclouda. Ve třetí části jsme si to pohlídali.“

Bruins se perou o play off, ale o bod spadli pod čáru zajišťující druhou divokou kartu. Navíc mají proti konkurentům pár utkání k dobru. „Ale odvedli jsme dobrou práci. I přes výpadky jsme celkem odolávali jejich tlaku. Na tom můžeme stavět, využít toho ve svůj prospěch, když se nedaří. Tohle si musíme ohlídat a nepochybuju, že si povedeme líp,“ prohlásil brankář Jeremy Swayman.

Nejlepší Češi v novém roce:

David Pastrňák (Boston) - 18 zápasů, 31 bodů (15+16)

(Boston) - 18 zápasů, (15+16) Martin Nečas (Carolina/Colorado) - 20 zápasů, 19 bodů (6+13)

(Carolina/Colorado) - 20 zápasů, (6+13) Tomáš Hertl (Vegas) - 19 zápasů, 17 bodů (11+6)