Až devět tréninků denně! Končilo se pod lampou... Zacha jako McDavid

Je správné vybrat si sport podle toho, že existuje vidina lukrativního výdělku? Má tedy vůbec cenu hrát třeba florbal? „Možná to nezní eticky příliš dobře, ale je to důležitý faktor,“ říká Pavel Zacha, otec úspěšného hokejisty, jenž už se ve 27 letech zajistil na celý život. Zakladatel neortodoxní výchovné metody zdůrazňuje, že si musí každý zvážit, jestli má smysl dělat sport, při němž si člověk nevydělá. „Pak hrozí, že jste na vrcholu, ale musíte skončit z materiálních pohnutek. Což je hrozná škoda,“ hlásí v dalším díle podcastu Branky, děti, rodiče.

Už v pěti letech synovi sehnal sponzora. Odložil vlastní život a trénoval s ním už v kolébce. Doma vybudoval tělocvičnu a začal tréninkový dril. I když ne úplně dril, protože podle Zachy to syna extrémně bavilo…

Když rostl, věnoval se všem možným sportovním aktivitám. Nakonec zůstal u hokeje. Přibývaly další a další tréninkové jednotky. „Měli jsme i přípravu, která zahrnovala opravdu sedm dní v týdnu, od rána do večera. Jenom pro představu, třeba v pondělí a ve středu jsme měli devět tréninkových jednotek za den. Končili jsme v jedenáct večer basketbalem pod lampou,“ hlásí otec mistra světa z Prahy a opory Bostonu Bruins.

Mohlo by se zdát, že to na Zachu juniora musel být až moc velký zápřah a nebylo možné výdej dostatečně energeticky zásobit. Ovšem mladý útočník to zvládl, naopak ještě nabral svalovou hmotu.

„Podle mě si s tím může poradit jenom ten, kdo si prošel naší metodou od mládí,“ myslí si vystudovaný právník, kterého potěšilo, že když syn odešel do zámořské juniorky, byl vysoký, mohutný, přesto ostatní převyšoval.

„Spolu s Connorem McDavidem vyhráli testy v dynamickém bruslení. Což mě mile překvapilo,“ hlásí hrdý otec.

