„Zlatý“ projekt Zacha: Proč cvičit už s kojencem? A proč syn nemá maturitu?

Ten příběh určitě znáte. Jak se Pavel Zacha ještě předtím, než se jeho syn narodil, začal chystat na to, že z něj vychová úspěšného sportovce. Cvičil s ním už jako s kojencem v postýlce. „Nejdůležitější je věnovat se dětem v prvních letech života,“ říká Zacha v dalším díle podcastu Branky, děti, rodiče. V něm popisuje svoji neortodoxní cestu, kterou nazval kamavéda. Vyšlo to, Zacha junior je úspěšný hokejista, mistr světa z Prahy a opora Bostonu. Proč sport dostal přednost před školou? Jak dítěti už v pěti letech sehnat sponzora? A jak to ovlivnilo vztahy v rodině?