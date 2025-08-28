Jizerská 50 v netradičním termínu: včasnou registrací lze výrazně ušetřit, jde i o parkování
Už tuto sobotu ožije Bedřichov letní běžeckou verzí Jizerské 50. Poslední volná startovná lze zakoupit už pouze na místě v Bedřichově, ale přihlásit online se můžete už i na slavný zimní závod. 59. ČEZ Jizerská 50 otevírá brány. Nejvýhodnější startovné je při registraci do konce října.
Tradiční čtyřdenní lyžařský svátek proběhne kvůli zimním olympijským hrám v netradičním termínu – od 29. ledna do 1. února. Včasnou registrací mohou závodníci ušetřit nemalé peníze.
Běžkaři z celého světa se mohou na nejslavnější český závod své kategorie hlásit už nyní. Nejvýhodnější registrace budou k dispozici až do 31. října.
„Rozhodli jsme se rozšířit cenovou nabídku přidáním další vlny, a tu jsme umístili na konec listopadu. Celkem je tak startovné rozděleno do čtyř registračních vln a platí, že čím dříve si lyžaři své startovné koupí, tím více mohou ušetřit,“ vysvětluje Richard Valoušek, mluvčí Jizerské 50.
V první vlně do konce října stojí startovné 2350 korun, do 30. prosince je možné ho zakoupit za 2550 korun, do 18. ledna za 3350 korun a na místě za 3900 korun. Kompletní ceník je k dispozici na https://jiz50.cz/startovne.
Další významný důvod, proč s registrací neotálet – parkování na víkend bude pouze pro ty nejrychlejší. O parkovací místa na sobotu 31. ledna, a zvlášť na neděli 1. února bude tradičně velký zájem a nedostane se na každého.
„Pokud plánujete parkovat přímo u bedřichovského stadionu autem, doporučujeme zajistit si vjezdovou kartu co nejdříve. Zároveň je poprvé možnost objednat si parkovací kartu i na skejtové závody ve čtvrtek,“ říká Valoušek.
Startovné všech přihlášených závodníků je tradičně pojištěno proti nedostatku sněhu a dalším nepříznivým vlivům, a to do výše sedmdesáti procent ze základního startovného. To znamená, že účastníci mohou z pojištění vytěžit maximum právě v kombinaci s nejvýhodnějšími registracemi do konce října.
V Bedřichově se od 29. ledna do 1. února 2026 uskuteční osm běžkařských závodů. Bruslením se pojede Jizerská 17 a Volkswagen Bedřichovská 30. Klasickým stylem se jedou rodinná ČT Jizerská 10, Jizerská 25 a nedělní ČEZ Jizerská 50. Chybět nebudou ani firemní štafety a dětské závody. „Speciální pozornost si zaslouží páteční sprint, který se poprvé uskuteční jako závod seriálu Ski Classics, a stane se tak pro světovou elitu, a tím i diváky ještě atraktivnějším,“ upozorňuje Valoušek.
Více informací najdete na www.jiz50.cz.