Strach o Čechy v NHL: po ostrých zákrocích nedohráli Kulich a Chytil. Úplně zbytečné, reagoval spoluhráč

Vyjížděl z rohu se soupeřem těsně za zády, když proti němu vystartoval Brett Howden a ostrým hitem ho ve snížené pozici poslal k zemi. Český útočník Jiří Kulich při střetu ztratil helmu, na ledě zůstal ležet s obličejem v dlaních a do utkání už nezasáhl. „Daří se mu dobře, mluvil jsem s ním. V neděli to může být jiný příběh, ale celkově se mu daří dobře,“ uklidnil fanoušky trenér Buffala Lindy Ruff, jehož svěřenci nakonec přetlačili Vegas v nájezdech. Jen o pár hodin později po dalším ošklivém nárazu skončil se zraněním i Filip Chytil z Vancouveru.

Kulich stihl v sobotním zápase proti Golden Knights odehrát jen deset střídání, na ledě strávil osm minut a osm sekund než přišel drtivý náraz od Howdena. Na útočníka Vegas se okamžitě vrhnul Kulichův parťák Peyton Krebs a v pěstní výměně názorů se zastal spoluhráče.

„Potřebujeme jakoukoliv odpověď, každý příklad, který nám v sezoně chyběl. Ďábelskou hru. To je automatické. Miluju, co Krebs udělal,“ chválil Ruff svého svěřence za příkladnou reakci na tvrdý hit, který rozhodčí nepotrestali ani nezkoumali na videu.

„Zkontrolovat video, to je nejjednodušší, co můžete udělat. Ale neudělali to, pak musíte žít s tím, co přijde,“ komentoval situaci trenér Sabres s odkazem na další bitku, do níž se pustili Jordan Greenway a Keegan Kolesar jen o chvíli později.

Bez potrestání skončil o několik hodin později i ostrý zákrok na Filipa Chytila v utkání mezi Vancouverem a Chicagem. Necelých pět minut před koncem poslal českého útočníka zezadu na hrazení Jason Dickinson a všem okamžitě zatrnulo při vzpomínce na Chytilovy vážné problémy s otřesy mozku z minulosti.

„Nevím, jak na tom je. Zrovna jsem přišel, takže nevím. Hodně ošklivý zákrok, uvidíme, jak na tom bude,“ odpovídal kouč Canucks Rick Tocchet krátce po skončení utkání.

Chytil se po zásahu těžko zvedl z ledu, ale takřka okamžitě z předklonu spadl zase zpátky na ruce a kolena. Až poté se sebral a s bolestivou grimasou odjel na střídačku. Reakce nepřišla ani od rozhodčích, ani od spoluhráčů.

„Nevím, jak na to odpovědět. Chtěl bych, aby někdo někoho chytil? Na to se mě ptáte? Nevím, jestli je takový dnešní hokej. Musíme mít mentalitu smečky vlků,“ odpovídal trenér Vancouveru, když na tiskové konferenci padla otázka na nedostatečnou odpověď Chytilových spoluhráčů.

„Ten zákrok se nám nelíbil. Je to 6:2 a je prakticky po zápase. Chápu, že Dickey má za úkol hrát fyzicky a dělat takové věci, ale nelíbí se mi to. Zvlášť proti jednomu z naších nejlepších hráčů,“ komentoval situaci vancouverský útočník Conor Garland.

Pět minut do konce? Úplně zbytečné

Chytil kvůli trablům po otřesech mozků odehrál v minulé sezoně jen 10 zápasů základní části, dalších šest přidal v play off. Do plného tempa se dostal až v tomto ročníku ještě za New York Rangers, odkud na začátku února zamířil v rámci trejdu na západ Kanady. V dresu Canucks odehrál český centr 15 utkání s bilancí dvou vstřelených gólů a čtyř asistencí. Teď by mohl celku bojujícímu o postup do play off nějakou dobu chybět.

„Bylo to úplně zbytečné. Zbývalo pět minut do konce,“ přisadil si Chytilův spoluhráč Teddy Blueger. Canucks i bez Čecha na ledě nebo na lavičce dovedli utkání k vítěznému konci po výsledku 6:2 a na západě drží poslední postupovou pozici.

K vítězství dokráčelo po odstoupení Kulicha i Buffalo. V utkání dvakrát dotahovalo, 14 sekund před koncem si vynutilo prodloužení a uspělo po nájezdech 4:3. Smutným hrdinou byl Čech ve službách Vegas Tomáš Hertl. U druhého gólu Golden Knights asistoval, v závěru mohl výhru potvrdit trefou do prázdné brány. V útočném pásmu ovšem zbytečně nahrával spoluhráči, a Sabres následně srovnali.

„Rád bych viděl, jak vystřelí puk na konci do brány. Myslím, že to by rád viděl celý tým,“ vyprávěl po ztraceném utkání viditelně naštvaný trenér Bruce Cassidy. „Naprosto nám chyběl respekt,“ dodal k důvodům porážky.

