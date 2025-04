Boj o play off vrcholí, Montreal je velmi blízko. McDavid opět chyběl, Kings rozstříleli Oilers

Hokejisté Montrealu prohráli s Chicagem 3:4 po samostatných nájezdech a zkomplikovali si boj o postup do play off. Za Canadiens při debutu v NHL zazářil Ivan Děmidov. Devatenáctiletý Rus vstřelil gól, na další přihrál a i přes porážku svého týmu byl zvolen první hvězdou pondělního utkání.

Vysokou výhru Utahu 7:3 nad Nashvillem sledoval český brankář Karel Vejmelka tentokrát jen ze střídačky. Po 23 zápasech v řadě v brankovišti mužstva ze Salt Lake City chyběl, přednost dostal Kanaďan Matt Villalta.

Pětka posledního draftu Děmidov čekal na první bod v elitní kanadsko-americké soutěži jen šest minut. Pak si najel za branku Blackhawks a našel před ní nehlídaného Alexe Newhooka, který otevřel skóre. O sedm minut později zaznamenal Děmidov i premiérový gól. Objevil se sám před gólmanem Arvidem Söderblomem a vyzrál na něj kličkou do bekhendu.

Kanadský celek ale dvoubrankový náskok prohospodařil a v 46. minutě prohrával 2:3. Zápas do prodloužení poslal slovenský reprezentant Juraj Slafkovský v čase 57:03. V nájezdech byl jediným úspěšným střelcem hned v první sérii útočník Blackhawks Frank Nazar. Brankář Jakub Dobeš zůstal na střídačce poraženého týmu.

Montreal tak po třetí prohře za sebou stále nepotvrdil postup do vyřazovacích bojů. Kanadský klub má jedno utkání před koncem základní části na poslední postupové pozici ve Východní konferenci náskok čtyř bodů před Columbusem, který bude hrát ještě dvakrát.

Pod trefu Slafkovského se podepsal přihrávkou jednadvacetiletý obránce Lane Hutson, pro kterého šlo už o 65. bod v sezoně. To je v historii Montrealu nejlepší výkon zadáka v nováčkovské sezoně. Zároveň se Hutson na pátém místě historických tabulek vyrovnal legendárnímu Rayi Bourqueovi, který v první sezoně nastřádal shodný počet bodů.

Největší podíl na vysoké výhře Utahu měl kapitán Clayton Keller, jenž v zápase bodoval čtyřikrát (2+2). Jakub Vrána v dresu Nashvillu odehrál osm minut a za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech si připsal tři záporné body.

Vancouver s českým zadákem Filipem Hronkem rozhodl utkání s nejhorším celkem ligy ze San Jose až v prodloužení a vyhrál 2:1. Hradecký odchovanec Hronek odehrál 26 minut a vyslal dvě střely na branku.

V 25. minutě poslal Sharks do vedení svým 25. gólem v sezoně Macklin Celebrini, jednička posledního draftu. Canucks odpověděli v čase 49:03, z dorážky se prosadil Linus Karlsson. Osmnáct sekund před koncem prodloužení rozhodl o bodu navíc pro Vancouver Jake DeBrusk. Jan Rutta, který o den dříve za Sharks skóroval, se tentokrát na soupisce San Jose neobjevil.

Los Angeles rozstřílelo svého už jistého soupeře v bojích o Stanleyův pohár Edmonton 5:0 a rozhodlo o tom, že v sérii bude začínat na domácím ledě. Suverénní výkon Kings nejvíce podpořil osmadvacetiletý švédský útočník Adrian Kempe, jenž bodoval třikrát (1+2).

Newyorští Rangers v poslední třetině rozhodli dvěma góly o výhře nad obhájci Stanley Cupu z Floridy 5:3. Dvěma body se na výhře podíleli K'Andre Miller, J.T. Miller, Chris Kreider, Matthew Rempe a Juuso Pärssinen. Panthers nestačily ani dva góly Sama Reinharta, který jich má v sezoně na kontě už 39.

Rangers zbývá do konce sezony jedno utkání, do play off nepostoupí. Naopak Florida čeká, zda jejím soupeřem ve vyřazovacích bojích bude rival Tampa Bay, nebo Toronto. Tomáš Nosek odehrál za Panthers téměř 14 minut a dvakrát vystřelil na branku.

Východní konference # Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Washington 80 42 8 9 21 283:226 109 2 Toronto 80 40 10 4 26 260:228 104 3 Tampa 80 40 6 8 26 289:214 100 4 Carolina 80 42 5 5 28 259:222 99 5 Florida 81 37 10 4 30 251:218 98 6 Ottawa 80 34 10 6 30 233:225 94 7 Devils 80 36 5 7 32 235:213 89 8 Montreal 81 29 10 11 31 241:263 89 9 Columbus 80 28 10 9 33 264:267 85 10 Rangers 81 34 4 7 36 252:255 83 11 Detroit 80 29 9 7 35 230:253 83 12 Islanders 80 28 7 12 33 222:251 82 13 Pittsburgh 81 23 10 12 36 238:291 78 14 Buffalo 80 28 7 7 38 264:281 77 15 Flyers 80 21 12 10 37 234:278 76 16 Boston 81 26 7 9 39 218:267 75