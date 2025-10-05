Trpišovský chválil obranu: Heroický výkon, Bořil jako blanický rytíř. Co Vlček a souboje?
V 315. derby Jindřich Trpišovský dobrý výkon potřeboval možná více než dobrý výsledek. Po výprasku v Miláně a těžkých týdnech, kdy kádr Slavie zkoušela nemoc, tak byl především z hlediska defenzivní práce po remíze 1:1 na Spartě, spokojený. „Pět hráčů dohrávalo na pozicích, kde hrálo možná poprvé v životě,“ pousmál se kouč, který nejvíce ocenil návrat Jana Bořila, ale i nešťastníka Tomáše Vlčka.
V úvodu se zdálo, že vás Sparta zaskočila. Je to tak?
„Na začátku jsme měli někdy problém se zachycením náběhů ze stran a domácí byli trochu živější. Což jsme čekali. Postupně jsme hru vyrovnali, dali jsme branku. Bohužel jsme udělali v posledních vteřinách poločasu chybu, největší v první půli. To byl těžký moment, ale i tak to bylo do červené karty hodně vyrovnané.“
A potom?
„Heroický výkon týmu. Po tom všem, co se nám stalo, a máme za sebou, musím kluky pochválit. Někteří hráči šli za hranu fyzických možností. Pět jich dohrávalo na pozicích, kde hrálo možná poprvé v životě. Důležité bylo bránění ve vápně, byli jsme v soubojích první a měli jsme dobré postavení. A kdybychom měli porci štěstí, Chorý nás mohl ještě poslat do vedení.“
Naznačil jste, že toho za sebou máte v posledních dnech hodně. Jak těžké tedy bylo skládat sestavu? Vypadl Douděra, Staněk, Provod…
„Posledních čtrnáct dní byla proměnlivá situace, někdo přišel, že mu je líp, někdo, že mu je hůř. My si s tím musíme poradit, v sezoně se to stává. Provod byl v úterý před Interem ve výborné náladě, ale po zápase mi úplně mrtvý říkal, že takhle hrozně se necítil nikdy v kariéře. Druhý den lehnul. V pátek jsme s ním ještě nepočítali, pak se cítil líp, ale nebylo to na celý zápas. Poslední dny se situace zlepšila a projevilo se to i na výkonu, rozhodl momentální stav a někdo šel přes hranu. Douděra má svalový problém, Staněk také. I to může souviset s virózou, člověk je pak náchylný.“
Zároveň jste ale uzdravili Jana Bořila. Byl důležitým faktorem pro derby?
„Určitě to ukázal, především řízením obrany. V závěru vystřídal asi pět pozic, nakonec to dohrál na středním stoperovi. Výkon defenzivy je hodně jeho zásluhou. Někdy v průběhu týdne dostal zelenou od zdravotníků. Vemte si, kdo na něj hrál a jak on to uhraje a do toho diriguje celý tým… Na rovinu říkám, že je to pro mě neuvěřitelné. Vzít na sebe po delší pauze vždy po nějaké době terč i zodpovědnost za tým… V Liberci nám chyběli extroverti, ale Honza je výjimečný tím, že umí ostatní strhnout. Už jsem jednou říkal, že je jako blanický rytíř. Když je nejhůř, vyjede ve zbroji a pomůže nám.“
Jak derby kouše Tomáš Vlček, který způsobil gól a pak dostal červenou kartu?
„Mluvil jsem s ním krátce, on sám o tom ví nejlíp, že reagoval špatně. Chyby k fotbalu patří. Paradoxně byl v první půli skvělý, bezchybný a pak došlo k tomuto momentu. Za dvě chyby, co udělal, tvrdě zaplatil. Když ale neprohrajete, berete to lépe, než když to má fatální důsledky na výsledek.“
První poločas byl zase válka. Jak složité je kočírovat hráče na hřišti?
„Je to těžké. Emoce stříkají, vnímáte to i z tribun. Ale přímo u hrací plochy je to ještě násobně víc. Týmy hrají kontaktní fotbal, vytváří tlak na soupeře, tak k zákrokům dochází. Někdy jsou tvrdší, někdy jsou přihrané a pak se to tam řeší. Ale nemyslím si, že to tentokrát bylo tak ostré. Je to tvrdost, mindgames, jak soupeři ukázat neústupnost. Kdo se tomuto nasazení v Česku nepřizpůsobí, tahá za kratší konec.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu