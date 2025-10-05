Litvínov je na dně, v Třinci ale odolával. Brankáři? Naši nejlepší hráči, hlásil Ptáček
Chvílemi to vypadalo, že rozhodující branka jim snad ani není souzená. Když Ondřej Kovařčík v 53. minutě arénu rozburácel, třineckým hokejistům spadl ze srdce balvan. Dlouho totiž zahazovali šance, pálili do tyčí a především ztroskotávali na famózním Pavlu Čajanovi. „Byl to několikátý zápas v řadě, kdy můžeme bodovat a nakonec nebodujeme. Budeme muset nalít klukům nějaké sebevědomí,“ nezastíral litvínovský asistent František Ptáček po porážce 1:3.
Konec kalendářního roku 2024 byl v Litvínově veselý, jenže od té doby začalo strádání. Z prvního místa spadla Verva do předkola, v něm vypadla s Třincem. Ještě předtím přišla o Ondřeje Kašeho, kterého zdravotní trable sužují doteď. A vůbec nejbolavější problém? Nejistá situace okolo klubové budoucnosti.
Aby toho nebylo málo, po jedenácti odehraných zápasech jsou Severočeši poslední. „Já osobně se to snažím nevnímat a myslím si, že kluci jsou na tom podobně. Prostě se snažíme makat, ono se to jednou určitě otočí,“ burcoval brankář Pavel Čajan.
Utkání v Třinci se přitom pro Vervu nevyvíjelo špatně. Hosté díky Jaroslavu Brožovi odpověděli na úvodní gól Jakuba Galvase a následně dlouho drželi nerozhodný stav. Pomohly jim tyče i úžasné Čajanovy zákroky. Navrátilec ze zámoří zářil, zastavil hned 42 třineckých pokusů. „Když naskočí Pavel nebo Tomíno (Matej Tomek), jsou to naši nejlepší hráči. Pavel to zase jenom potvrdil,“ pokývl František Ptáček.
Kouzlo dvaadvacetiletého gólmana odčaroval až Ondřej Kovařčík. „Ve třetí třetině nám daly momentum přesilovky, ve kterých jsme měli velké šance. Díkybohu, že ve finále tam kluci sehráli signál a Ondra to trefil. Bylo to nesmírně těžké,“ měl jasno třinecký asistent Jiří Raszka.
Článek pokračuje pod infografikou
„My jsme věděli, do čeho jdeme, nějaký skauting proběhl a kvality domácího týmu známe. První třetina špatná nebyla, ale nevím, jestli jsme v ní hráli dobře, nebo domácí čekali, co s nimi budeme vyvádět. Od druhé třetiny jsme už tahali za slabší konec,“ ohlížel se Ptáček. „Byť skóre bylo dobré, výkon tolik ne. Rozpadala se nám hra v obranném pásmu a dopředu jsme byli jaloví. Ve třetí třetině se po třech vyloučeních dostali domácí na koně, pak už to bylo v jejich režii.“
Slezané zapsali důležité vítězství. Doma bodovali už posedmé v řadě a v extraligové tabulce jsou znovu druzí. Velký rozdíl oproti předešlé základní části, v níž se Motákovi svěřenci hledali až do února.
Ještě víc je mohou posílit návraty z marodky, Petr Sikora s Patrikem Kochem by už brzy mohli být fit. „Myslím si, že se to blíží tomu, aby nastoupili. Jestli to bude v řádu dnů, nebo týdnů? To teprve uvidíme. Spíše si ale myslím, že to jsou jednotky dnů. U Marka Daňa je těžké hodnotit,“ uvedl Raszka.
Skalp Litvínova byl speciální pro vyhlášeného tvrďáka Richarda Nedomlela, který odehrál své 500. extraligové utkání. Od příchodu k Ocelářům v roce 2023 navíc v soutěžním duelu ještě ani jednou nechyběl. „Jo? Je to tak? Tak jen ať to pokračuje,“ zasmál se obránce.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|2
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|3
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|4
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž