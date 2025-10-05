Předplatné

Zázračný Tomek: Gól číslo 6! Body ale bere mistr. Příjemný zápas, řekl gólman Komety

Petr Tomek (vpravo) bojuje o puk
Petr Tomek (vpravo) bojuje o pukZdroj: HC Kometa Brno
Brankář Jan Kavan z Brna
Na snímku Kristian Pospíšil z Komety, za ním Petr Tomek
Trenér Komety Kamil Pokorný domlouvá svým svěřencům
Kam v kariéře dokráčí talent Komety Jan Kavan?
Hokejisté brněnské Komety se radují z gólu Dannyho Chludila (uprostřed)
Trenér Kamil Pokorný z Brna
Hokejisté brněnské Komety oslavují vstřelený gól
8
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Stop! Mistr zastavil neutěšenou sérii čtyř zápasů bez výhry. S Karlovými Vary (3:1) se Kometa nadřela, klid jí dodal až druhý gól Hynka Zohorny při power play. Ještě víc se řešil další zásah šestnáctiletého Petra Tomka, jenž skóroval v sezoně už pošesté. Úžasné číslo. „Klidně jsme mohli uhrát všechny tři body. Bohužel nám chybělo štěstíčko,“ mínil talentovaný útočník.  

Bodově je na tom Brno navzdory slabším výsledkům v poslední době pořád velmi dobře. Horší je zdravotní stav mezi obránci. Mimo hru jsou Filip Král (od prvního kola), Brandon Davidson (ještě vůbec nenastoupil) a nově také Tomáš Bartejs. Reakce? Povolání zkušeného Jana Zdráhala (34 let) z Přerova. Bývalý bek Pardubic, jenž se po roce v Prostějově přesunul v rámci Maxa ligy k velkému rivalovi, odehrál necelých dvanáct minut. 

Po bitvě měli navíc doktoři v péči centra Lukáše Cingela. „Nevypadá to vůbec dobře,“ posteskl si kouč Kamil Pokorný, jenž dá ve středu v Lize mistrů proti finskému Ilvesu některým borcům volno.  

Možná zrovna ti, co v neděli rozhodli. S chutí hrál Kristián Pospíšil, který se hned v úvodu parádně trefil bekhendem. Navázal na něj Hynek Zohorna, stále trošku podceňovaný lídr. Jeho trefa z druhé třetiny byla rozdílová, vítězná. Pracovitý forvard si našel volný puk v mezikruží a nekompromisně ho poslal za Králova záda. Po jeho odvolání ještě dovezl kotouč do prázdné klece. 

Článek pokračuje pod infografikou.

V té protější stál mladík Jan Kavan, podruhé v ročníku v akci od první minuty. Vedl si hodně slušně. „Pro mě to bylo příjemné, Šlo na mě hodně střel, takže jsem byl v tempu,“ líčil Kavan. Zákrok, byť nechtěný, si paradoxně připsal i jeho kolega Aleš Stezka. Na střídačce ho napálil pukem spoluhráč Jakub Flek, který se snažil vyhodit puk z obranné třetiny.

Odpočívající jednička to vzala s úsměvem, a když fanoušci začali skandovat gólmanovo jméno, pokynul jim rukou. „S Alešem Stezkou jsme si strašně sedli. V kabině už si z nás dělají srandu, že jsme jako dvojčata. Všude chodíme spolu,“ vyprávěl dvacetiletý Kavan.

Do vlastních řad pálil předtím i Jan Ščotka, jenž bolestivě zasáhl svou dělovkou Pospíšila. Známý tvrďák to nicméně záhy rozjezdil.    

Chvála patří rozhodně i Tomkovi na druhé straně. Teenager, senzace českého hokejového podzimu, zametl do sítě odraženou střelu Davida Moravce a vyrovnal v tu chvíli na 1:1. Trenéři ho poslali na led i při závěrečné hře bez gólmana. „Nikdo ho netlačí, zaslouží si to svým výkonem. U mantinelů, v pytlích, se chová až zkušeně. Nadzvedne hokejku, posune správně puk. Fyzický deficit nahrazuje chytrostí a předvídavostí,“ chválil ho asistent David Moravec, olympijský vítěz z Nagana. „Má šikovné ruce,“ všímal si Kavan. 

Ty ve finále zůstaly v kolonce střelů Karlových Varů osamoceny. „Potřebovali jsme za každou cenu proti těžkému soupeři vyhrát. Nelíbilo se mi, jak nakládáme s některými situacemi. Museli jsme si po druhé třetině říct, jestli chceme hrát zodpovědně a zápas vyhrát. Anebo si zahrát a třeba zase body ztratit,“ shrnul kouč Kamil Pokorný. 

Rozmluva zabrala. „I když měly Vary optickou převahu, už jsem tam viděl snahu utkání dohrát i na malý počet branek. Je to pro nás vzpruha, i když to nebyl žádný super hokej a výkon,“ dodal.

KonecLIVE
31

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice12800442:2524
2Třinec11621236:2623
3Brno12702334:3123
4Plzeň11612226:2122
5Pardubice12520537:2819
6Vítkovice12431434:3319
7K. Vary12601528:2819
8Olomouc11601425:2619
9Liberec12601529:3119
10Sparta12410731:2914
11Mountfield11320626:3013
12M. Boleslav11400723:3212
13Kladno12212725:3810
14Litvínov11201817:357
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů