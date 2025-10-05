Zázračný Tomek: Gól číslo 6! Body ale bere mistr. Příjemný zápas, řekl gólman Komety
Stop! Mistr zastavil neutěšenou sérii čtyř zápasů bez výhry. S Karlovými Vary (3:1) se Kometa nadřela, klid jí dodal až druhý gól Hynka Zohorny při power play. Ještě víc se řešil další zásah šestnáctiletého Petra Tomka, jenž skóroval v sezoně už pošesté. Úžasné číslo. „Klidně jsme mohli uhrát všechny tři body. Bohužel nám chybělo štěstíčko,“ mínil talentovaný útočník.
Bodově je na tom Brno navzdory slabším výsledkům v poslední době pořád velmi dobře. Horší je zdravotní stav mezi obránci. Mimo hru jsou Filip Král (od prvního kola), Brandon Davidson (ještě vůbec nenastoupil) a nově také Tomáš Bartejs. Reakce? Povolání zkušeného Jana Zdráhala (34 let) z Přerova. Bývalý bek Pardubic, jenž se po roce v Prostějově přesunul v rámci Maxa ligy k velkému rivalovi, odehrál necelých dvanáct minut.
Po bitvě měli navíc doktoři v péči centra Lukáše Cingela. „Nevypadá to vůbec dobře,“ posteskl si kouč Kamil Pokorný, jenž dá ve středu v Lize mistrů proti finskému Ilvesu některým borcům volno.
Možná zrovna ti, co v neděli rozhodli. S chutí hrál Kristián Pospíšil, který se hned v úvodu parádně trefil bekhendem. Navázal na něj Hynek Zohorna, stále trošku podceňovaný lídr. Jeho trefa z druhé třetiny byla rozdílová, vítězná. Pracovitý forvard si našel volný puk v mezikruží a nekompromisně ho poslal za Králova záda. Po jeho odvolání ještě dovezl kotouč do prázdné klece.
Článek pokračuje pod infografikou.
V té protější stál mladík Jan Kavan, podruhé v ročníku v akci od první minuty. Vedl si hodně slušně. „Pro mě to bylo příjemné, Šlo na mě hodně střel, takže jsem byl v tempu,“ líčil Kavan. Zákrok, byť nechtěný, si paradoxně připsal i jeho kolega Aleš Stezka. Na střídačce ho napálil pukem spoluhráč Jakub Flek, který se snažil vyhodit puk z obranné třetiny.
Odpočívající jednička to vzala s úsměvem, a když fanoušci začali skandovat gólmanovo jméno, pokynul jim rukou. „S Alešem Stezkou jsme si strašně sedli. V kabině už si z nás dělají srandu, že jsme jako dvojčata. Všude chodíme spolu,“ vyprávěl dvacetiletý Kavan.
Do vlastních řad pálil předtím i Jan Ščotka, jenž bolestivě zasáhl svou dělovkou Pospíšila. Známý tvrďák to nicméně záhy rozjezdil.
Chvála patří rozhodně i Tomkovi na druhé straně. Teenager, senzace českého hokejového podzimu, zametl do sítě odraženou střelu Davida Moravce a vyrovnal v tu chvíli na 1:1. Trenéři ho poslali na led i při závěrečné hře bez gólmana. „Nikdo ho netlačí, zaslouží si to svým výkonem. U mantinelů, v pytlích, se chová až zkušeně. Nadzvedne hokejku, posune správně puk. Fyzický deficit nahrazuje chytrostí a předvídavostí,“ chválil ho asistent David Moravec, olympijský vítěz z Nagana. „Má šikovné ruce,“ všímal si Kavan.
Ty ve finále zůstaly v kolonce střelů Karlových Varů osamoceny. „Potřebovali jsme za každou cenu proti těžkému soupeři vyhrát. Nelíbilo se mi, jak nakládáme s některými situacemi. Museli jsme si po druhé třetině říct, jestli chceme hrát zodpovědně a zápas vyhrát. Anebo si zahrát a třeba zase body ztratit,“ shrnul kouč Kamil Pokorný.
Rozmluva zabrala. „I když měly Vary optickou převahu, už jsem tam viděl snahu utkání dohrát i na malý počet branek. Je to pro nás vzpruha, i když to nebyl žádný super hokej a výkon,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|2
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|3
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|4
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž