Předplatné

Kušej: Remízu s pokorou přijímáme. Nemyslím si, že je Sparta silnější, proč?

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Slavia 1:1. Derby bez vítěze! Trefil se Kušej, srovnal Rrahmani. Co vyloučení? • Zdroj: isport.tv
Vasil Kušej lituje neproměněné příležitosti v utkání na Spartě
Vasil Kušej poslal Slavii v 15. minutě do vedení
Sparťanský záložník Kaan Kairinen si kryje míč před Vasilem Kušejem ze Slavie
Slávističtí fanoušci i spoluhráči podrželi nešťastníka zápasu Tomáše Vlčka
Vasil Kušej otevřel v 15. minutě skóre derby na Letné
Vasil Kušej si náležitě užil gólovou oslavu na Letné
57
Fotogalerie
Radek Špryňar
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (10)

V patnácté minutě Muhammed Cham strhnul akci z pravé strany doprostřed na Vasila Kušeje. Prcek v sešívaném dresu se do balonu opřel tak náramně, až míč s pomocí lehké teče, zaplul nádherně k tyči. „Byl to jeden z nejhezčích a nejdůležitějších gólů, které jsem v kariéře vstřelil,“ sypal ze sebe jediný střelec Slavie v derby. Remízu 1:1 na Letné v rámci 11. kola Chance Ligy bral. Byť trochu naříkal nad neproměněnou šancí Tomáše Chorého v závěru utkání.

Vzhledem k vývoji utkání, červené kartě Tomáše Vlčka, je bod maximum možného, co jste na Letné mohli získat?
„Bod bereme, ale v závěru jsme mohli dát gól. Škoda, že Čorova (Chorého) šance zůstala nevyužita. Ale s pokorou remízu přijímáme. Odbojovali jsme to až do konce. Vydali jsme se na maximum. Tak to má v derby být.“

Slavia neskórovala na Letné tři utkání v řadě. Hluché období jste prolomil až vy nádhernou střelou zpoza vápna. Byl to jeden z vašich nejhezčích gólů?
„V první řadě jsem rád, že jsem mohl pomoci týmu. A že jsem to takhle trefil, je veliký bonus. Má to pro mě velký význam. A ano, je to jeden z nejhezčích a nejdůležitějších gólů, které jsem v kariéře vstřelil.“

Do zápasů většinou Slavia nastupuje s velkou intenzitou, dnes tomu bylo jinak. Začátek zápasu jste nechytili. Proč?
„Pravdou je, že jsme do derby chtěli vstoupit úplně jinak, soupeře honit a napadat. Ale trochu jsme z toho vypadli. Po inkasovaném gólu, který naštěstí neplatil pro ofsajd, jsme to nakopli a začali konečně hrát. Pak jsme dali gól a hned zápas vypadal jinak.“

Jak velkou ranou pro vás byla srovnávací branka Rrahmaniho na 1:1 v posledních vteřinách nastavení prvního poločasu?
„Byla to školácká chyba. Nevím, co se tam stalo, bylo snad deset vteřin do konce… To se nesmí stávat. Ale fotbal je týmový sport, musíme za sebou stát. Někdy se chyba prostě stane. Kdybychom šli do poločasu za stavu 1:0, mohlo to celé vypadat jinak. A třeba i skončit jinak.“

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Derby bez vítěze, ale... Vydra měl být vyloučen. Hrubá chyba sudího Všetečky? | První dojem • iSport.tv

Vaše sestava byla ovlivněná řadou absencí. Jak se vůbec skládala? A co tým prožíval v posledních hodinách před derby?
„Sestava se do poslední chvíle měnila. Byla z hráčů, kteří se vraceli po zraněních a nemocech. Prostě jsme to složili jen z dostupných kluků. Ale jak se sestava složila, to by vám spíš musel říct trenér. Jsem rád, že jsme po vyloučení Spartu skoro do ničeho nepustili. Odmakali jsme to.“

V prvním poločase to byla velká válka. Moc se nehrálo, na hřišti byla spousta emocí, tvrdých zákroků. Jak složité bylo udržet nervy, aby nedošlo k nějakému zkratu?
„Jeden souboj na červenou tam byl…“

Myslíte faul Vydry na Schranze?
„Ano, přesně tak. Mohlo to vypadat úplně jinak. Ale jinak rozhodčí zápas zvládl skvěle, tedy až na tuto situaci. Nicméně v tom se nemůžeme piplat, je to derby. K němu patří souboje, emoce, nervy jsou napnuté. Teď si říkám, že oba týmy to vcelku zvládly, ale ostřejší zákroky tam byly.“

Přijde vám, že Sparta je momentálně silnější?
„Nemyslím si, že je Sparta silnější. Proč? V početní nevýhodě jsme ji do ničeho nepustili, což o něčem vypovídá. My musíme hrát do poslední vteřiny, v tom je naše síla, máme srdce a neskládáme zbraně do poslední chvíle.“

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (10)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů