Kušej: Remízu s pokorou přijímáme. Nemyslím si, že je Sparta silnější, proč?
V patnácté minutě Muhammed Cham strhnul akci z pravé strany doprostřed na Vasila Kušeje. Prcek v sešívaném dresu se do balonu opřel tak náramně, až míč s pomocí lehké teče, zaplul nádherně k tyči. „Byl to jeden z nejhezčích a nejdůležitějších gólů, které jsem v kariéře vstřelil,“ sypal ze sebe jediný střelec Slavie v derby. Remízu 1:1 na Letné v rámci 11. kola Chance Ligy bral. Byť trochu naříkal nad neproměněnou šancí Tomáše Chorého v závěru utkání.
Vzhledem k vývoji utkání, červené kartě Tomáše Vlčka, je bod maximum možného, co jste na Letné mohli získat?
„Bod bereme, ale v závěru jsme mohli dát gól. Škoda, že Čorova (Chorého) šance zůstala nevyužita. Ale s pokorou remízu přijímáme. Odbojovali jsme to až do konce. Vydali jsme se na maximum. Tak to má v derby být.“
Slavia neskórovala na Letné tři utkání v řadě. Hluché období jste prolomil až vy nádhernou střelou zpoza vápna. Byl to jeden z vašich nejhezčích gólů?
„V první řadě jsem rád, že jsem mohl pomoci týmu. A že jsem to takhle trefil, je veliký bonus. Má to pro mě velký význam. A ano, je to jeden z nejhezčích a nejdůležitějších gólů, které jsem v kariéře vstřelil.“
Do zápasů většinou Slavia nastupuje s velkou intenzitou, dnes tomu bylo jinak. Začátek zápasu jste nechytili. Proč?
„Pravdou je, že jsme do derby chtěli vstoupit úplně jinak, soupeře honit a napadat. Ale trochu jsme z toho vypadli. Po inkasovaném gólu, který naštěstí neplatil pro ofsajd, jsme to nakopli a začali konečně hrát. Pak jsme dali gól a hned zápas vypadal jinak.“
Jak velkou ranou pro vás byla srovnávací branka Rrahmaniho na 1:1 v posledních vteřinách nastavení prvního poločasu?
„Byla to školácká chyba. Nevím, co se tam stalo, bylo snad deset vteřin do konce… To se nesmí stávat. Ale fotbal je týmový sport, musíme za sebou stát. Někdy se chyba prostě stane. Kdybychom šli do poločasu za stavu 1:0, mohlo to celé vypadat jinak. A třeba i skončit jinak.“
Vaše sestava byla ovlivněná řadou absencí. Jak se vůbec skládala? A co tým prožíval v posledních hodinách před derby?
„Sestava se do poslední chvíle měnila. Byla z hráčů, kteří se vraceli po zraněních a nemocech. Prostě jsme to složili jen z dostupných kluků. Ale jak se sestava složila, to by vám spíš musel říct trenér. Jsem rád, že jsme po vyloučení Spartu skoro do ničeho nepustili. Odmakali jsme to.“
V prvním poločase to byla velká válka. Moc se nehrálo, na hřišti byla spousta emocí, tvrdých zákroků. Jak složité bylo udržet nervy, aby nedošlo k nějakému zkratu?
„Jeden souboj na červenou tam byl…“
Myslíte faul Vydry na Schranze?
„Ano, přesně tak. Mohlo to vypadat úplně jinak. Ale jinak rozhodčí zápas zvládl skvěle, tedy až na tuto situaci. Nicméně v tom se nemůžeme piplat, je to derby. K němu patří souboje, emoce, nervy jsou napnuté. Teď si říkám, že oba týmy to vcelku zvládly, ale ostřejší zákroky tam byly.“
Přijde vám, že Sparta je momentálně silnější?
„Nemyslím si, že je Sparta silnější. Proč? V početní nevýhodě jsme ji do ničeho nepustili, což o něčem vypovídá. My musíme hrát do poslední vteřiny, v tom je naše síla, máme srdce a neskládáme zbraně do poslední chvíle.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu