Derby byla válka. Sparta byla lepší, Slavia získala maximum. A co hrubka sudího Všetečky?
Fotbalová válka na Letné skončila smírně. Prosadili se Vasil Kušej a Albion Rrahmani a po remíze 1:1 si Sparta i Slavia rozdělily po bodu. Sešívání ustáli velký nápor domácích poté, co byl vyloučen Tomáš Vlček. Redaktor deníku Sport a webu iSport Jiří Fejgl vyzdvihl lepší hru Sparty i defenzivu souboru trenéra Trpišovského, která vydržela v oslabení kritické momenty. Vylučovat se nicméně mělo už dříve a to na opačné straně - do šaten měl jít po zákroku na Schranze také Patrik Vydra. „Byla to hrubá chyba sudího Všetečky," popsal Radek Špryňar jeden z klíčových momentů derby.