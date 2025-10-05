Předplatné

Derby byla válka. Sparta byla lepší, Slavia získala maximum. A co hrubka sudího Všetečky?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Derby byla válka. Sparta lepší, Slavia získala maximum. A co hrubka sudího Všetečky? • Zdroj: iSport.tv
Veljko Birmančevič se v závěru utkání dostal do akrobatického zakončení, míč skončil jen těsně vedle branky
Lukáš Haraslín ve druhém poločase rozpohyboval hru Sparty, ale ani on nepřispěl k výhře
Slávističtí fanoušci i spoluhráči podrželi nešťastníka zápasu Tomáše Vlčka
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský utěšuje Tomáše Chorého
Fotbalisté Slavie opouští po remíze 1:1 v derby trávník na Letné
Slávističtí fotbalisté nakonec končili zápas spokojení
Tomáš Vlček stáhnul unikajícího Veljka Birmančeviče a byl vyloučen
49
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (15)

Fotbalová válka na Letné skončila smírně. Prosadili se Vasil Kušej a Albion Rrahmani a po remíze 1:1 si Sparta i Slavia rozdělily po bodu. Sešívání ustáli velký nápor domácích poté, co byl vyloučen Tomáš Vlček. Redaktor deníku Sport a webu iSport Jiří Fejgl vyzdvihl lepší hru Sparty i defenzivu souboru trenéra Trpišovského, která vydržela v oslabení kritické momenty. Vylučovat se nicméně mělo už dříve a to na opačné straně - do šaten měl jít po zákroku na Schranze také Patrik Vydra. „Byla to hrubá chyba sudího Všetečky," popsal Radek Špryňar jeden z klíčových momentů derby.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (15)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů