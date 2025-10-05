Předplatné

Všetečka přiznal chybu, Vydru měl vyloučit. Trpišovský se ho zastal, ale nepochopil VAR

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Slavia 1:1. Derby bez vítěze! Trefil se Kušej, srovnal Rrahmani. Co vyloučení? • Zdroj: isport.tv
Fotbalisté Slavie opouští po remíze 1:1 v derby trávník na Letné
Slávistická lavička v čele s Jindřichem Trpišovským chtěla druhou žlutou kartu pro Patrika Vydru
Jan Kuchta viděl žlutou kartu už v průběhu prvního poločasu, a to ani nebyl na hřišti
Vasil Kušej a Christos Zafeiris se radují z úvodní branky derby na hřišti Sparty
Slávističtí fanoušci i spoluhráči podrželi nešťastníka zápasu Tomáše Vlčka
Tomáš Vlček stáhnul unikajícího Veljka Birmančeviče a byl vyloučen
57
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
V derby mezi Spartou a Slavií (1:1) se zase červenalo. Nepřekvapivě. Po záchranné brzdě šel do sprch předčasně Tomáš Vlček, ale vyloučení přitom mohlo padnout o dost dříve, tentokrát u odchovance Sparty. Patrik Vydra bolestivě došlápl achillovku Ivana Schranze, přitom už jednu žlutou kartu nad hlavou viděl. Sudí Jan Všetečka ale nepískal ani faul. Kouč Jindřich Trpišovský hlavního arbitra nevinil, nelíbila se mu ale absence zásahu VAR.

Běžela 35. minuta, Ivan Schranz šel do souboje s Patrikem Vydrou a do míče píchl. Pak domácí záložník balon odehrál, ale trefil přitom Slováka do achillovky. Hodně bolestivě, nevybíravě. A na slávistické lavičce se strhlo peklo. Vydra už za strkanice pod trestem byl, ale sudí Jan Všetečka viděl zákrok jako čistý. Reakce trenérů byla asi zasloužená. Opakované záběry odhalily minimálně žlutý faul.

„Je to čtyřikrát žlutější než jiné žluté karty, které v zápase padly,“ poznamenal ve studiu Oneplay expert Zdeněk Folprecht. Bývalý záložník Sparty Jakub Podaný ho doplnil: „Myslím si, že VAR měl intervenovat.“

Ale intervence nepřišla. Pro pořádek, video nemůže rozhodovat o udělování žlutých karet, i když jsou druhé. Opakované záběry nebezpečné hry Vydry ale hrají do karet i myšlenkám o přímé červené kartě. Sudí Všetečka své pochybení do televizních kamer přiznal.

Video placeholder
Derby bez vítěze, ale... Vydra měl být vyloučen. Hrubá chyba sudího Všetečky? | První dojem • iSport.tv

„Když jsem viděl situaci po zápase, vím, že jsem udělal chybu. Měl jsem udělit druhou žlutou kartu. Na hrací ploše jsem to vyhodnotil tak, že Vydra zahrál míč, pak jsem balon nesledoval,“ kál se sudí. I Brian Priske uznal, že šlo o žlutý prohřešek. Logicky reagoval a ohroženého středopolaře o půli stáhl.

Slavia mohla samozřejmě cítit křivdu, sám střelec Vasil Kušej prohlásil, že utkání mohlo potom vypadat jinak. Ale kouč Jindřich Trpišovský zvolil po utkání smířlivý tón. „Musím říct, že to rozhodčí pískal dobře. Je to těžké, kdo tady je, vidí, jak je to složité. Byl v zákrytu, může se to stát. Mrzí mě, že to není ani faul, ale výhoda pro Spartu. Pak, jak to bývá, dohráváme v deseti ještě my…,“ řekl do televize.

Na tiskové konferenci dodal: „Schranz jel kvůli kotníku na vyšetření do nemocnice. Bohužel šlo o zásadní moment pro vývoj zápasu. Rozhodčího na hřišti chápu, ale že to někdo nevidí na obrazovce, je neuvěřitelné. Na pana Roučka máme opakovaně smůlu.“

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

