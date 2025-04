Landeskogův životní gól. V NHL skóroval po 1041 dnech, Colorado vyrovnalo sérii s Dallasem

Najel v útočném pásmu do volného prostoru, zpracoval puk od Brocka Nelsona a nápřahem zamířil přesně k tyči dallaské branky. Kapitán Avalanche Gabriel Landeskog se trefil hned ve druhém utkání po návratu do sestavy a Ball Arena v Denveru začala bouřit. „Landy, Landy,“ ozývalo se sborově ze zaplněných tribun.

„Představoval jsem si, jak dávám gól, hodně dlouho. Ale byly i dny, kdy jsem nevěděl, jestli ještě někdy gól dám. Samozřejmě je to dobrý pocit. Je to vyrovnaná play off série. A že se mi to povedlo doma, před našimi fanoušky, znamená hodně. Jsem nadšený, doufám, že přijdou další,“ usmíval se dvaatřicetiletý Švéd po utkání před novináři.

Zdlouhavě popisovat jeho neuvěřitelný příběh hokejovým fanouškům je zbytečné. Výhra Stanley Cupu v roce 2022, vážné problémy s kolenem a dlouhá rekonvalescence. Mnozí už nevěřili, že kdy uvidí coloradského kapitána znovu v akci, ale tvrdá dřina se vyplatila. Při návratu se ještě rozkoukával, hned ve druhém zápase udeřil. Navrch přidal i asistenci na čtvrtou branku Avalanche.

„Všichni jsme museli vstřebat, jak unikátní a speciální to je. Viděli jsme, jakou cestu ušel, jaké pochyby měl, jakým překážkám čelil. Vidět ho dát gól bylo pozoruhodné,“ popisoval za spoluhráče Logan O’Connor.

„Ukazuje to, že když jste dobrý v hokeji, jste prostě dobrý v hokeji. Vrátil se a je jeden z nejlepších hráčů. Chyběl nám,“ smekl i Landeskogův kamarád MacKinnon. „Bylo to víc než jen play off gól, byl to životní gól,“ doplnil.

Hráči z trejdu za očekáváním

Právě MacKinnon se po gólu na 3:0 vyklonil ze střídačky, aby parťáka sevřel do náruče. To, jak tým žije se svým kapitánem, bylo jasně viditelné. „Nechci, aby to pořád bylo o mně, v poslední době na mě bylo upřeno hodně pozornosti. Částečně tomu rozumím, ale jako člověk, který byl v tomhle sportu celý život, vím, že to není o mně, ale o týmu. Ale všichni chápeme, jak dlouhá cesta to byla. Bylo by hloupé si to aspoň na sekundu neužít,“ popisoval pocity po brance Landeskog.

I díky jeho příspěvku vyhrálo Colorado na domácím ledě přesvědčivě 4:0 a srovnalo stav série na 2:2 na zápasy. Bodově vyšel naprázdno český útočník Martin Nečas v první lajně Colorada. I na něj se upírá velká porce pozornosti. Všechny zajímá výsledek jednoho z největších trejdů sezony, kdy se loňský mistr světa stěhoval výměnou za Fina Mikka Rantanena. Nyní stojí oba útočníci proti sobě, ale zatím zůstávají za očekáváním.

Nečas zapsal v prvním utkání play off jednu asistenci, od té doby nebodoval. Jeho icetime přitom jen jedinkrát klesnul pod hranici dvaceti minut. Rantanen, jenž s Coloradem slavil před třemi lety zisk Stanley Cupu, zatím také jen jednou nahrával na gól.

„Stejně jako Rantanen, i Nečas hrál výrazně lépe v předešlých play off,“ upozornil novinář Adam Proteau z The Hockey News. Odkazoval se při tom na Nečasovu bilanci 59 utkání ve vyřazovací fázi, v nichž Čech zaznamenal 30 bodů za 11 branek a 19 asistencí.

Týmy zatím spoléhají na jiné tahouny. Colorado vede Nathan MacKinnon s Loganem O’Connorem, v Dallasu je nejproduktivnější bek Thomas Harley. S postupujícím play off ale budou oba celky potřebovat příspěvek i od nováčků ve svém dresu. Taková chvíle může přijít už v pátém duelu série v noci z pondělí na úterý.