Draisaitl spasil Oilers: čtyřmi body srovnal sérii s Kings. Palát a Dobeš krok od vyřazení

První kolo play off NHL se dramatizuje. Rozhodně tomu tak je v případě hokejistů St. Louis s útočníkem Radkem Faksou, kteří doma rozstříleli Winnipeg 5:1 a srovnali stav série na 2:2. Do hry se vrací také Edmonton. Oilers díky čtyřem bodům Leona Draisaitla (1+3) porazili Los Angelese 4:3 po prodloužení a úplně tak smazali dvoubodové vedení Kings. Krok od vyřazení jsou naopak New Jersey Devils, kterým od odvrácení prohry 2:5 s Carolinou nepomohla ani asistence Ondřeje Paláta. Jedna výhra dělí Washington od postupu, kterému se přiblížil vítězstvím 5:2 na ledě Montrealu, za který chytal Jakub Dobeš.