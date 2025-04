Dobeš střídal parťáka, pak zažil vítězný debut v play off. Oilers zahnali malér v přestřelce

Český brankářský objev sezony NHL si připsal další velkou premiéru. Jakub Dobeš ve třetím utkání play off mezi Montrealem a Washingtonem naskočil v polovině hry poprvé do akce, když střídal parťáka Sama Montembeaulta. Třiadvacetiletý gólman při svém debutu v bojích o Stanley Cup vychytal Canadiens výhru 6:3 a snížení stavu série na 1:2 na zápasy. Z výhry ve vyřazovacích bojích se raduje také Ondřej Palát, jenž asistencí pomohl New Jersey k vítězství 3:2 v prodloužení proti Carolině. Edmontonu se na domácím hřišti podařilo odvrátit malér a po přestřelce 7:4 ztrácí na Los Angeles už jen bod.