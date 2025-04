Hertl je s Vegas krok od postupu, Palát v play off končí. Ottawa odmítla oslavy Toronta

Hokejisté Caroliny jako první tým postoupili do druhého kola play off NHL. Hurricanes v pátém zápase porazili New Jersey 5:4 v prodloužení a sérii ovládli 4:1 na zápasy. V nastaveném čase uspělo také Vegas s Tomášem Hertlem, které po výhře 3:2 vede stejným poměrem i v sérii s Minnesotou.

Pro New Jersey skončila sezona i přes to, že na ledě Caroliny po deseti minutách vedlo 3:0. Stejně jako Devils výborně vstoupili do první třetiny, tak domácí Hurricanes zvládli úvod té druhé. Třemi góly mezi 22. a 26. minutou srovnali na 3:3 a vrátili se do zápasu.

New Jersey se v zápětí dostalo ještě jednou do vedení zásluhou kapitána Nica Hischiera, ale ve 32. minutě vyrovnávací brankou uzavřel gólově plodnou třetinu Sebastian Aho. Po ofenzivní smršti se do hlavní role dostaly obrany. čekání na přesný zásah ukončil po dlouhých 53 minutách opět Aho, který v úvodu druhého prodloužení využil přesilovou hru a poslal Carolinu do druhého kola.

Ve Vegas bylo prodloužení výrazně kratší. Už po čtyřech minutách dostal prostor mezi kruhy Brett Howden a ranou na lapačku rozhodl o výhře Golden Knights. Dvěma asistencemi se pod výhru podepsal Jack Eichel. Hertl v utkání nebodoval, po pěti zápasech play off ale s bilancí 3+2 zůstává nejproduktivnějším hráčem Vegas.

První postupový mečbol nevyužilo Toronto, které na vlastním ledě prohrálo s Ottawou jednoznačně 0:4. Senators odvrátili konec sezony zásluhou skvěle chytajícího Linuse Ullmarka. Švédský brankář zlikvidoval všech 27 pokusů Maple Leafs a spolu s tříbodovým centrem Timem Stützlem byl hlavním strůjcem výhry.

K postupu se přiblížili hokejisté Edmontonu, kteří na ledě Los Angeles zvládli důležitý pátý zápas a po výhře 3:1 mohou doma sérii uzavřít. Těsné vítězství si Oilers zajistili ve třetí třetině, v níž nejprve Mattias Janmark poslal hosty do vedení 2:1 a v závěru výhru gólem do prázdné branky pojistil Ryan Nugent-Hopkins.