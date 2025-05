Čtvrtý těžký knockout pro Kings, zase ten Edmonton! Promarněná příležitost, láteřil kouč

Komplex jménem Edmonton v Los Angeles trvá. Hokejisté Kings padli s Oilers v konferenčním čtvrtfinále počtvrté v řadě. Sami cítili, že na soupeře tentokrát měli, jenže nestačilo jim ani vedení 2:0 na zápasy. Kopitarovi a spol. postup do nejlepší osmičky opět utekl. „Je to frustrující, na ho*no,“ nebral si servítky slovinský kapitán.

Oproti předešlým sezonám Kings začínali doma. V 82 zápasech základní části posbírali 105 bodů, na což nedosáhli ani v letech 2012 a 2014, kdy brali Stanley Cup. „Věřím, že v této sezoně máme lepší a zkušenější tým. I mladší hráči si play off v minulém roce zahráli a načuchli k tomu. Stoprocentně chceme Edmonton porazit,“ burcoval český brankář David Rittich před sérií, kterou sledoval z pozice náhradníka.

Jeho tým ukázal velkou sílu v úvodních dvou zápasech, kdy finalistu z minulé sezony semlel 6:5 a 6:2. Celek z Hollywoodu byl na vlně, pak ale přišel nepříjemný náraz na zem. Edmonton doma srovnal po výhrách 7:4 a 4:3 po prodloužení, dva dny poté si vybojoval mečbol. Hřebíček do rakve definitivně zatloukl vítězstvím 6:4.

„Měli jsme sérii vyhrát, na sto procent. Je to promarněná příležitost,“ povzdechl si hlavní kouč Kings Jim Hiller. „Přehráli nás podle mého názoru jen v jediném zápase a v prodloužení ve čtvrtém utkání. Sérii ale prohráváme,“ smutnil.

„Takový konec je po sezoně, kterou jsme měli, na ho*no. Začali jsme dobře, ale nezvládli jsme to. Doplatili jsme na neschopnost utkání dokončit,“ našel příčinu krutého nezdaru lídr LA Anže Kopitar. „Cítili jsme, že jsme lepší tým. Nezvládli jsme ale uzavřít zápasy, které jsme vyhrát měli. Vrátilo se nám to,“ souhlasil s kapitánem Švéd Adrian Kempe.

V dalším kole proti Hertlovi a spol.

Naopak Edmonton se z tíživé situace vyhrabal a pravděpodobně nejlepší Los Angeles posledních sezon znovu rozesmutnil. Oilers stále mohou pomýšlet na Stanley Cup, který jim uniká už pětatřicet let. „Všichni jste si mysleli, že s nimi letos prohrajeme,“ otočil se Darnell Nurse směrem k novinářům. „Ale drželi jsme se naši hry. Myslím si, že na začátku play off tady bylo hodně kluků, kteří nebyli v obraze, jak se do toho jde.“

Kdo si vzal v sérii hlavní slovo? Jejich jména nepřekvapí. Connor McDavid zapsal v šesti zápasech jedenáct bodů, německý kanonýr Leon Draisaitl přispěl třemi góly a sedmi asistencemi. V postupovém zápase ale dominovali jiní. S bilancí 1+2 odešel Connor Brown, dva body pak přidali Zach Hyman, Trent Frederic, Ryan Nugent-Hopkins a obránce Nurse. „Myslím si, že třeba Connor Brown odehrál svůj nejlepší zápas v dresu Oilers. Byl fantastický,“ smekl McDavid.

Obrovskou zásluhu na postupu měl také Calvin Pickard, který se dostal do brány až poté, co Stuart Skinner ve druhém utkání střídal. Divokou sérii, v níž v průměru padlo 8,5 branek na utkání, zvládl. „Byl výborný. Fakt nám v klíčových chvílích pomohl,“ pokývl McDavid.

Ambiciózní Edmonton vyzve v dalším kole tým kolem českého forvarda Tomáše Hertla - Vegas, které v šesti zápasech přehrálo Minnesotu.

Série Edmontonu a Los Angeles v 1. kole Stanley Cupu v posledních čtyřech letech