Winnipeg - St. Louis 4:3p. Faksův gól nestačil. Zkrat v závěru stál Blues postup

Dost hořce končí sezona pro hokejisty St. Louis. V sedmém utkání série play off NHL proti Winnipegu prohráli 3:4 po prodloužení. Blues vyřazení štve o to víc, že v duelu o všechno vedli až do konce třetí třetiny 3:1 a i díky gólu Radka Faksy měli postup na dosah. Mezi 59. a 60. minutou ale nastal totální zkrat, během kterého Jets dvakrát vyrovnali a vrátili se do hry. Postup kanadského klubu následně vystřelil Adam Lowry. Byť je český útočník na straně poražených volný pro mistrovství světa, z účasti se již omluvil z rodinných důvodů.