Hertl v útlumu, jeho frustraci odnesl trenér. Po ráně hokejkou musel na šití

Není to série Tomáše Hertla. Český útočník v barvách Vegas nebodoval ani ve třetím utkání druhého kola play off a upozornil na sebe nešťastným incidentem z lavičky Golden Knights. Jednatřicetiletý forvard chtěl po vystřídání z frustrace zlomit hokejku, jenže její čepelí zasáhl do hlavy kondičního trenéra Mikea Muira. Člen realizačního týmu musel okamžitě na ošetřovnu, na lavičku se vrátil se zašitou ránou na levé straně hlavy. Jeho krev ale přinesla týmu z města hazardu štěstí. Reilly Smith rozhodl o výhře 4:3 v poslední sekundě základní hrací doby a Vegas poprvé nad loňským finalistou zvítězilo.