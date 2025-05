Bojovník Klapka na MS čeká na šanci: Hltám tady každý den. Na tribuně obdivuje Červenku

Zatím je mimo soupisku, páteční úspěšný vstup národního do šampionátu tedy sledoval jenom z tribuny. „Užívám si tady každý den,“ říká velký sympaťák. Jeho situace záleží i na tom, jestli v NHL ještě bude někdo k dispozici z druhého kola Stanley Cupu.

Jak svojí pozici vnímáte?

„Je super být s klukama v šatně, je to něco jiného než v Calgary. Užívám si každou vteřinu a každý den.“

Jaké bylo sledovat utkání z tribuny?

„Jasně, že člověk chce hrát, ale musí respektovat trenérovo rozhodnutí. A já to tak beru. Snažím se najít nějakou jinou roli, pomáhat klukům, podporovat je. Jsem rád, že včera vyhráli, protože to jsou důležité body do tabulky. Je těžký koukat jenom na dálku, člověk tlačí puk do brány očima, ale kluci hráli fantasticky a doufám, že to potvrdí dál.“

Jak taková podpora a nová role vypadá?

„Snažím se kluky podpořit, když přijdu do kabiny. Pochválit je, když udělají něco dobrého na ledě. Nebo se jich zeptám na nějakou situaci.“

Věříte, že vás trenéři ještě dopíšou na soupisku během turnaje?

„Samozřejmě, ale člověk jde den po dni a uvidíme, jak to půjde.“

Sledujete situaci v NHL? Pokud bude k dispozici Tomáš Hertl, jehož Vegas prohrává 0:2 na zápasy s Edmontonem, bude to pro vás znamenat další konkurenci…

„Takhle prostě funguje hokej. Pro Hertlíka je teď důležitý, aby hrál ve Vegas, protože chce Stanley Cup. Takže mu to přeju. Ale když vypadne, budu samozřejmě rád, když přijede. Je to jeden z našich nejlepších hokejistů v NHL a byla by to velká pomoc pro národní tým.“

Červus je neskutečný profesionál

Vy jste zvyklý bojovat o místo, takže to pro vás není nic nového, že?

„Ze začátku sezony jsem takhle fungoval v Calgary. Hrál jsem pár zápasů, pak ne. Samozřejmě teď při šampionátu je to kratší, ale v zámoří jsem byl na část sezony ve stejné situaci. A sezonu jsem končil v prvním týmu. Snažím se na to nemyslet. Dělám věci, které mám, a uvidíme. Rozhodnutí není vůbec na mě, a když šance přijde, tak se jí pokusím chytit za pačesy a pomoct týmu vyhrát zápas.“

Takže třeba na konci šampionátu budete hrát v první lajně vedle Davida Pastrňáka…

„Jak říkám, vůbec nevím, uvidíme, jak to dopadne. Upřímně nevím, jak na to odpovídat. Vážím si toho, že tady vůbec můžu být s reprezentací. Navíc se to může změnit každým dnem. Snažím se zůstat připravený a uvidíme.“

Jste ještě mladý, takže toho máte hodně před sebou. I kdybyste na šampionátu nehrál, i tak jsou to neocenitelné zkušenosti pro vás, že?

„Určitě. Už jenom vidět Pastu a Červuse a další hráče, sedět vedle nich v kabině, to je něco neskutečného. Já tady hltám každý den s nimi, sleduju je a jsem rád, že tady s nimi můžu být.“

Co konkrétně už jste odkoukal?

„Když začnu Červusem, to je neskutečný profesionál. Vidět ho, jak každý den trénuje a připravuje se na zápasy, to je něco, jak bych se i já chtěl prezentovat. Pro mě to je velkej vzor a rád se od něj učím. To samé od Pasty, je to skvělý kluk do kabiny. Taky profesionál, jak se chystá na zápasy. Jsem rád, že se od nich můžu učit.“

Vy jste v hlavě nastavený jako bojovník, že? Jinak byste už v NHL dávno nebyl…

„Kdybych neměl v hlavě nastaveno, že o to budu bojovat, myslím, že v NHL ani nehraju. Jsem v úplně stejné situaci jako teď. Až přijde šance, tak přijde a budu připravený. Když ne, tak ne. Každopádně se budu snažit dělat cokoli, abych pomohl týmu vyhrávat.“