Nečekaný vzestup s hořkým koncem. Možná chybělo štěstí, zamýšlí se Ovečkin. Co dál?

Washingtonský sen se rozplynul. Nejlepší tým Východní konference v základní části končí ve 2. kole play off, zamávala mu Carolina. Carberyho mužstvo vstřebává mrzuté chvíle, jednoznačně chtělo víc. Smutní i jeho lídr Alexandr Ovečkin, jenž zkraje dubna pokořil letitý střelecký rekord. „Teď je to samozřejmě těžké,“ hlesl kapitán po prohře 1:3 a vyřazení v poměru 1:4 na zápasy.

Čert vem, že Washington v sérii ztrácel. Pátá partie se mohla naklonit na obě strany. V závěru první třetiny brankář Capitals Logan Thompson sebral holí tutový gól Loganu Stankovenovi, zkraje třetí části se na opačné straně činil Frederik Andersen po Duboisově bekhendové kličce. Naprosto vyrovnaný duel, na střely, na šance… A dlouho i na góly.

Neúprosné KO dostal Washington minutu a 59 sekund před třetí sirénou. Útočnou akci Hurricanes rozjel Sean Walker, s pukem pak pokračoval Seth Jarvis. Když našel kanadský reprezentant Andreje Svečnikova, ruský útočník překvapil Thompsona ze značně ostrého úhlu. „Snažil jsem se Walksymu (Walkerovi) přihrát, on mi to vrátil. Asi jsem to úplně nečekal, ale puk jsem měl přímo na hokejce a v tu chvíli se nabízela jen střela,“ popisoval Svečnikov.

Hokejisté Capitals najednou otupěli. Věděli, že jakékoliv naděje na postup do konferenčního finále nenávratně mizí. Štempl na carolinskou radost přidal gólem do prázdné brány Jarvis. Brind´Amourův tým sní dál, na pohár čeká už 19 let. „Bylo to velké vítězství,“ radoval se kapitán Jordan Staal.

„Je to samozřejmě úžasný pocit,“ souhlasil Walker. „Fantastický pocit takhle vyhrát. Teď budeme mít den volna a pak se budeme soustředit na další sérii.“ Koho v ní Carolina vyzve? Floridu, nebo Toronto.

Nečekaně dobrá základní část Capitals

Naopak Washington kouše velké zklamání. Před sezonou sice k užší skupině favoritů nepatřil, výtečnými výkony si ale o pozornost řekl. Ambice najednou vzrostly. I díky letním příchodům Pierre-Luca Duboise, Jakoba Chychruna, Logana Thompsona, Andrewa Mangiapaneho či Matta Roye. Průlomovou sezonu zažil Alexej Protas, Alexandru Ovečkinovi se vrátil střelecký apetit a Dylan Strome se role prvního centra chopil na výbornou.

Přestavba, do níž se musel uvrtat třeba Boston, se na nějaký čas odložila. Organizace připravila Ovečkinovi pevnou půdu k překonání Gretzkyho střeleckého rekordu. Povedlo se, ruský útočník odskočil největší hokejové legendě na rozdíl tří tref.

Ve Washingtonu možná ani sami nečekali, jak moc se jim bude dařit. V září by postup do nejlepší osmičky brali všemi deseti, jenže po snové základní části, kterou orámovalo 111 získaných bodů, převládají pocity hořkosti.

„Teď je to samozřejmě těžké. Možná nám chybělo štěstí, protože si nemyslím, že bychom hráli špatný hokej,“ zamyslel se Ovečkin. „Ano, je to hrozné, protože jsme měli pocit, že tento tým je schopný udělat něco speciálního a třeba se dostat i do finále. Věděli jsme, že to lehké nebude, ale věřili jsme,“ přiznal kouč Spencer Carbery.

Zkusí ještě Capitals ze současného jádra vyždímat maximum? Před sebou mají možná poslední možnost, protože v příštím roce Ovečkinovi skončí smlouva. O možném návratu do Ruska mluvil devětatřicetiletý forvard už před časem. Řešit se například bude i budoucnost klíčového beka Johna Carlsona.