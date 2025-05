První mečbol hokejisté Dallasu nevyužili, za stavu 3:1 na zápasy padli ve druhém kole play off NHL na ledě Winnipegu 0:4. Jets snížili sérii na 2:3 a v noci chtějí srovnat. Stars ale hrají před domácími fanoušky a touží po postupu do finále Západní konference, povede se jim to? ONLINE přenos sledujte na iSportu.